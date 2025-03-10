Esnaf İsmail'in Çok İşlevli Makinesi - Son Dakika
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Esnaf İsmail'in Çok İşlevli Makinesi

Esnaf İsmail\'in Çok İşlevli Makinesi

Eskişehir'de İsmail Demirkapı, geri dönüşüm malzemeleriyle geliştirdiği makine ile pek çok işi yapıyor.

10.03.2025 11:17
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Eskişehir'de 29 yıllık esnaf İsmail Demirkapı, geri dönüşüm malzemeleriyle yapmış olduğu bir makine sayesinde bir çok işini aynı anda gerçekleştirebiliyor.

Eskişehir'de 29 yıllık esnaf İsmail Demirkapı, geri dönüşüm malzemeleriyle tasarladığı çok işlevli bir makineyle dikkat çekiyor. Dükkanını açtığı 1996'dan beri geliştirdiği bu sistem, sıvı testlerinden form saklamaya, yazıcıdan müzik çalmaya kadar pek çok görevi yerine getiriyor. Demirkapı, "Artık bu cihaz bizim elimiz ayağımız oldu" diyerek makinenin hayatındaki yerini anlatıyor.

"Geri dönüşümle tasarladık, yer kaplamıyor"

Odunpazarı'nda esnaflığını sürdüren Demirkapı, sistemi nasıl geliştirdiğini şu sözlerle açıkladı:

"Amacımız hem pratik hem çevre dostu bir çözüm üretmekti. Geri dönüşümle işe başladık; eski bir bilgisayar kasasını standa yerleştirdik, üzerine monitör, klavye ve fare ekledik. Altına nokta vuruşlu bir 'Dot Matrix' yazıcı entegre ettik. İnternet bağlantısıyla sistemi çok amaçlı hale getirdik. Müşteriler için form tutuyor, bunları dijital ortamda saklıyor ve dökümünü alıyoruz. Üstelik yer kaplamıyor!"

"Yüz binlerce şarkılık müzik arşivimiz var"

Demirkapı, makineye entegre ettiği ses sistemiyle müziğe de kapı araladığını anlatarak, "Cihaza eklediğimiz hoparlörler sayesinde internetten ya da kendi arşivimizden yüz binden fazla şarkıyı çalabiliyoruz. Dükkanda çalışırken müzik de dinliyoruz." dedi.

"Sıvı malzemeleri test edebiliyoruz"

Makinenin bir diğer dikkat çeken özelliği ise test kapasitesi. Demirkapı, "Sıvı yağlama ürünleri gibi riskli malzemeleri önce bu sistemde deniyoruz. İletken maddeler cihaza zarar verebilir, biz de yakıcı etkisi olup olmadığını burada test ediyoruz. Üstelik sistem 24 saat aralıksız çalışabiliyor" dedi. 1996'dan beri üzerine ekleyerek geliştirdiği makine için, "Bu, yıllar içinde elimiz ayağımız oldu" diye ekledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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