Esnaf kredi kefalet aracılığıyla kullandırılan kredilere yeni düzenlemeler getirildi - Son Dakika
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Esnaf kredi kefalet aracılığıyla kullandırılan kredilere yeni düzenlemeler getirildi

Esnaf kredi kefalet aracılığıyla kullandırılan kredilere yeni düzenlemeler getirildi

Türkiye Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracı ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin vade oranları güncellendi.

03.12.2024 17:01
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Türkiye Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracı ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin vade oranları güncellendi. Yapılan yeni düzenlemeye göre kredilerin 36 ay olan azami vade 48 aya yükseltildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı yaptığı açıklamada, daha önce yaşanan gelişmeler neticesinde uygulamalardan doğan mağduriyetin kaldırılması ile ilgili yapılan çalışmaları ve esnafın beklentilerini yakından takip ederek konu ile ilgili tüm kurumlarda çözüm getirmek üzere başlatılan çalışmaların sonuçlandığını söyledi. Taşlı "TESKOMB Genel Başkanımız A. Kadir Akgül'ün yoğun gayreti ve çalışması ile esnafın beklentilerinin karşılanması sağlandı. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın da katıldığı TESKOMB Yönetimlerinin katılımı ile talep edilen konular Bakan Bolat tarafından kamuoyuna açıklandı" dedi.

Ertan Taşlı'nın verdiği bilgiye göre yapılan düzenlemeler şöyle oldu: "İşletme kredilerinde mevcut uygulamada 36 ay olan azami vade 48 ay olarak güncellenmiştir. İşyeri edindirme kredilerinde 60 ay, taşıt edindirme kredilerinde 48 ay azami vade uygulaması devam etmektedir. İşletme kredilerinde mevcut uygulamada 1 ve 3 ay olarak uygulanmakta olan geri ödeme periyodları için 6 ayda bir geri ödeme seçeneği getirilmiştir. İşyeri edindirme kredilerinde ve taşıt edindirme kredilerinde 1 ve 3 ayda bir geri ödeme seçenekleri uygulaması devam etmektedir. Kredi kullanımı için gerekli asgari faaliyet süresi konusunda ise vergi ve sicil kaydı birlikte dikkate alınarak asgari 3 aylık faaliyet süresi aranacaktır. Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnafa kullandırılacak krediler bu kısıtlama dışında kalmaya devam edecektir. NACE kodlarına bağlı olarak kullandırılacak işletme kredileri üst limit kısıtlamalarında iyileştirme yapılmasına yönelik olarak banka ile çalışmalarımız devam etmekte olup bu konuda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

Ertan Taşlı son olarak ise "Bu taleplerin düzenlenmesi için büyük gayret gösteren öncelikle Genel Başkanımız Yozgat Milletvekili A. Kadir Akgül'e Bölge birliğimize bağlı tüm esnaflarımız ve kooperatiflerimiz adına teşekkür ederiz. Bu uygulamalarda esnafımıza destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanımız Prof. Dr Ömer Bolat'a, tüm Hükümet yetkililerine tüm esnafımız adına teşekkür ederiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaf kredi kefalet aracılığıyla kullandırılan kredilere yeni düzenlemeler getirildi - Son Dakika

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