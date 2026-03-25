Esnaf, Pakistanlı Aileye Ücret Almadan Hediyelik Eşya Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cemalettin Yılmaz, Türk-Pakistan dostluğunu vurgulayarak, alışveriş yapan ailenin parasını almadı.

Fatih Tahtakale'de hediyelik eşya satan esnaf Cemalettin Yılmaz'ın geçtiğimiz haziran ayında kendisinden alışveriş yapan Pakistanlı aileden ücret almadığı anlar sosyal medyada geniş yer buldu. 1922, 1923 ve Çanakkale, Kurtuluş savaşlarında Pakistanlı kadınların Türkiye'ye destek verdiğini söyleyen Yılmaz, aileyle arasında geçen diyaloğu anlattı.

Pakistan'dan 2025 Haziran ayında turistik gezi için İstanbul'a gelen aile, hediye almak için Fatih Tahtakale'de Cemalettin Yılmaz'a ait dükkana girdi. Dükkanda alışveriş yapan aile, daha sonra aldıkları eşyaların ücretini ödemek istedi. 20 yıllık esnaf Yılmaz, ailenin Pakistanlı olduğunu öğrenince para almadı. Yılmaz, Türkiye'deki savaş yıllarında Pakistanlı kadınların altınlarını ve mücevherlerini bozarak yardım ettiğini söyleyince aile şaşkınlık yaşadı. Aile, esnaf Cemalettin Yılmaz'ın para almadığı anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Video yayılınca sosyal medyada gündem oldu.

"Ben dedim ki 'Bizim size borcumuz var'"

Yaşadığı olayı anlatan esnaf Cemalettin Yılmaz, "Aile alışverişe geldiler. Hediyelik eşya seçtiler, takı, bileklik seçtiler. Ücret ödeme noktasına geldi. Annelerine dedim ki 'Ücret almayalım bunlar size hediye olsun dedik. Niye dedi, şaşırdı. Ben dedim ki 'Bizim size borcumuz var. 1922, 1923 ve Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'nda siz bize bütün altınlarınızı, bileziklerinizi, küpelerinizi gönderdiniz. Bunların parası ödendi' dedim. 'Biz size borçluyuz' dedim. Bunu İngilizce olarak kendilerine yazarak anlattım" dedi.

"Babası bana sarılıp ağladı, ben de babasına sarılıp ağladım"

Olay esnasında duygulu dakikaların yaşandığını söyleyen Yılmaz, "O da bana inanmadı. Eşi namazdaymış, oradan geldiler. Babası şaşırdı. O da tarihsel hikayesini anlattı. Lise mezunuyum ama tarihe meraklıyım. Babası çok mutlu oldu. Görüntünün sosyal medyaya düştüğünden benim haberim yok. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Doğal bir olay oldu. Yapmacık ya da kurgu değildi. Onlar da tarihe indiler. Gurur duydular, babası bana sarılıp ağladı, ben de babasına sarılıp ağladım. Aileyle iletişime geçmedim. Çekim yapan annesiydi. Biz 20 senedir burada esnafız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 21:19:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.