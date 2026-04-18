Esnaf Toplantısı Kayseri\'de Gerçekleşti

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve TESKOMB Genel Başkanvekili Mustafa Alan; Pınarbaşı Esnaf Odası Başkanı Bünyamin Bedir ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda KESOB Başkanvekili Altan Aydemir, Pınarbaşı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Uslu, Sarız Esnaf Odası Başkanı Celal Akpınar, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Serhat Özkardaş, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanvekili Güven Koç, Pınarbaşı Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa İşyar, Pınarbaşı Esnaf ile Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Odakır; 4 yılda hayata geçirilen projeleri ve faaliyetleri anlattı. Toplantıda 5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Birlik seçimi hakkında değerlendirmeler yapıldı ve Başkan Şeyhi Odakır'a toplantıda yer alan oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri destek olacaklarını belirtti. Başkan Odakır, ev sahipliği nedeniyle Başkan Bedir'e ve bütün katılımcılara teşekkür ederek, toplantının birlik ve beraberlik içerisinde hayırlara vesile olmasını diledi. - KAYSERİ