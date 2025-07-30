Esnafın Yaz Tavsiyeleri

Eskişehirli esnaf Mehmet Eğinle, yaz sıcaklarında evlerinde balık ve kuş besleyen vatandaşlara çeşitli tavsiye ve uyarılarda bulundu.

Bir petshop işleten Eğinle, hava sıcaklığının herkesi bunalttığı bu dönemde evlerde sıklıkla bulunan evcil hayvanlardan olan balıklar ve kuşların sağlıklı tutulabilmesi için tavsiyelerde bulundu. Mehmet Eğinle, balıkların akvaryum suyunun sıcak olması zararlı bakterilerin çok daha hızlı çoğalmasına sebebiyet verebileceğinden haftalık olarak değiştirilmesinin öneminden bahsetti. Akvaryum suyunun sıcaklığının öneminden bahseden Eğinle şunları söyledi;

"Haftalık akvaryum suyu değiştirilmesi suyu tazelemiş oluyor"

"Akvaryum çok sıcak olursa zararlı bakteriler hızlı ürediği için hastalık olayı daha fazla oluyor. Bunu engellemek için haftalık periyotlarla suyun yüzde 25'inin taze suyla değiştirilmesi zararlı bakteri oluşumunu engellemiş ve suyu tazelemiş oluyor."

"Kuşların tüylerine elma sirkeli su püskürtülmesi bakterilere karşı koruma sağlar"

Kuş besleyenler için de tavsiyelerde bulunan Eğinle, "Haftada iki gün elma sirkeli suyun kuşların tüylerine püskürtülmesi, bakterilere karşı koruma sağlarken serinlemelerine de yardımcı olur. Ayrıca muhabbet kuşlarının klima ve vantilatör karşısında cereyanda kaldığında kurumaya girer ve ölümcül hastalıklara yol açabilir. Bu gibi durumlarda yurt dışından getirilen özel ilaçlar gerekebilir, ama çoğu zaman geç kalınabiliyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR