ESO Başkanı Kesikbaş, 29 Ekim'de eğitim ve sanayi vurgulu mesaj yayımladı - Son Dakika
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ESO Başkanı Kesikbaş, 29 Ekim'de eğitim ve sanayi vurgulu mesaj yayımladı

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ESO Başkanı Kesikbaş, 29 Ekim\'de eğitim ve sanayi vurgulu mesaj yayımladı
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ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Cumhuriyet'in çocukların özgürce yaşaması, emeğinin karşılığını alması ve geleceğe güvenle bakması için söz olduğunu belirtti; bilim, eğitim ve sanayiye sahip çıkacaklarını söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Cumhuriyet, evlatlarımızın kendi ülkelerinde özgürce yaşayacağına, emeğinin karşılığını alacağına ve geleceğe güvenle bakacağına dair sözümüzdür" dedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kesikbaş'ın mesajında, "Cumhuriyet, evlatlarımızın kendi ülkelerinde özgürce yaşayacağına, emeğinin karşılığını alacağına ve geleceğe güvenle bakacağına dair sözümüzdür. Atatürk'ün karanlığın içinden yükselttiği umudu korumak hepimizin sorumluluğudur. Laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayanan Cumhuriyetimizi; bilime, eğitime ve insanımıza sahip çıkarak geleceğe taşıyacağız. Teknoloji geliştiren, tasarlayan, dünyayla yarışan bir sanayi için çalışacağız. Çocuklarımız yarın geriye baktığında, onların geleceği için verdiğimiz emeği görsün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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