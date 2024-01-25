ESOGÜ\'de Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün için uğurlama töreni düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü, vefat eden ESOGÜ 3. ve 4. dönem Rektörü, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün için uğurlama töreni düzenlendi.

Tören, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Törene ESOGÜ Yönetimi'nin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, ESOGÜ önceki dönem Rektörleri Prof. Dr. Fazıl Tekin ve Prof. Dr. Hasan Gönen ile öğretim üyeleri, Prof. Dr. Necat A. Akgün'ün yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Bör'ün Prof. Dr. Necat A. Akgün'ün özgeçmişini okuması ile başladı. Sonrasında kürsüye gelen ESOGÜ 3. ve 4. dönem Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Macit Yaman, ESOGÜ önceki dönem Rektörleri Prof. Dr. Fazıl Tekin ve Prof. Dr. Hasan Gönen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile Prof. Dr. Necat A. Akgün'ün ailesi adına konuşan ODTÜ emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Yılmaz ve Prof. Dr. Necat A. Akgün'ün kızı Dr. Deniz Bahar Akgün yaptıkları konuşmalarda duydukları üzüntüyü dile getirirken; merhum Prof. Dr. Necat A. Akgün'ün yaşamının uzun bir bölümünü ESOGÜ'nün gelişimine adadığını; mütevazı, çalışkan, saygın ve ilkeli bir bilim insanı ve zarif, kibar bir insan olduğunu belirterek, gerek hekimliği gerekse yöneticiliğinde verdiği değerli hizmetler dolayısıyla şükranlarını sundular.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise konuşmasında Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün'ün ESOGÜ tarihinin önemli bir dönemi olan, ciddi hamlelerin gerçekleştiği 3. ve 4. dönemler yani 1999-2007 yılları arasında rektörlük görevinde bulunarak bu hamlelere öncülük ettiğini söyledi. Prof. Dr. Akgün'ün üniversitenin gerek bilimsel faaliyetlerine, gerek akademik vizyonuna ve gerekse fiziki-yapısal gelişimine sağladığı katkılarla, bugün bulunduğu noktaya gelmesinde önemli roller üstlendiğini belirten Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ'nün Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün ve onun gibi nice vizyon sahibi yönetici, akademisyen ve idari personelin 50 yılı aşkın süredir gösterdiği irade ve azmin neticesinde güçlü ve köklü bir üniversite konumuna yükseldiğini ifade etti. Prof. Dr. Çolak, ESOGÜ'deki bazı fakülteler, yüksekokullar, merkezler ve birimlerin Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün'ün idareciliği döneminde kurulduğunu, daha sonra kurulan bazı birimlerin planlanmasında da yine onun imzasının bulunduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün'ün kendilerine yalnızca akademik ve idari başarıları miras bırakmadığını, aynı zamanda şeffaf ve ilkeli yöneticiliği, nezaketli ve saygın bir insan olmayı da öğrettiğini belirten Prof. Dr. Çolak, bu yüzden bugün sadece ESOGÜ'nün önceki dönem rektörlerinden birini değil; sayısız öğrenci yetiştirmiş, sayısız hastanın hayatına dokunmuş, kampüsün her köşesine emeği geçmiş bir bilim insanını; nezaketi, naifliği, çalışkanlığı, açık fikirliliği ile hafızalarda, hatıralarda yerini almış, herkese örnek olmuş gerçek bir beyefendiyi uğurladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün'ü onun adını taşıyan Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'ndan güzel hatıralarla uğurladıklarını belirten Prof. Dr. Çolak, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm ESOGÜ camiasına baş sağlığı dileyerek konuşmasını tamamladı. - ESKİŞEHİR