ESOGÜ Tıp öğrencileri müzik yaparak etkinliklere katılıyor - Son Dakika
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Yerel

ESOGÜ Tıp öğrencileri müzik yaparak etkinliklere katılıyor

ESOGÜ Tıp öğrencileri müzik yaparak etkinliklere katılıyor

Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, oluşturdukları koroyla üniversitede etkinliklere katılıyor. Öğrenciler, derslerinden arta kalan zamanlarda çeşitli enstrümanlarla şarkılar çalıp seslendiriyor. Müzik, öğrencilerin dinlenmesini sağlarken, sosyal aktivitelerle ilgilendiklerini gösteriyorlar. Tıp Fakültesi öğrencileri, müziğin rahatlamak için bir yol olduğunu ve mesleğin zorluklarını müzikle unuttuklarını belirtiyorlar.

26.03.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGÜ) öğrencileri, dersten kalan zamanlarında oluşturdukları koroyla müzik yaparak üniversitede etkinliklere katılıyor.

ESOGÜ Tıp öğrencileri derslerinden arta kalan zamanlarında oluşturdukları orkestra çeşitli şarkıları çalıp seslendiriyorlar. Yan flütten elektrogitara kadar birçok enstrümanı çalabilen öğrenciler deyim yerindeyse konservatuvar öğrencilerine adeta taş çıkarıyor. Zorlu derslerinden sonra müzik yapan öğrenciler bu yolda dinlendiklerini söyledi. Son olarak ESOGÜ'de sahne alan öğrencilerin çalıp söylediği şarkılar salondakilerden büyük beğeni toplamıştı. ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerden Furkan Bayram, Tıp öğrencilerinin sadece ders çalışma değil, bir yandan sosyal aktivitelerle de ilgilendiklerini göstermek istediklerini söyledi. Başka bir Tıp öğrencisi Selen Atıcı ise, müziğin rahatlamak için bir yol olduğunu mesleğin zorluklarını müzikle unuttuklarını belirtti.

"İlk dönemin başından bu yana çalışıyoruz"

Öğrencilerden Furkan Bayram, "Grubumuz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi müzik topluluğu olarak şu anda çalışıyoruz. Bu etkinliğimizde Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER) ile birlikte. Tıp öğrencilerinin bir yandan hani sadece ders, ders çalışma değil, bir yandan sosyal aktivitelerle de ilgilendiklerini hani göstermek istedik" dedi.

"Hem derslerimize odaklanıyoruz, hem projeler yürütüyoruz, hem de sosyal aktiviteler yapıyoruz"

Diğer bir öğrenci Selen Atıcı ise "Burada tıp öğrencisi olarak aslında sadece tıp öğrenmiyoruz ya da sadece ders çalışmıyoruz. Kendimizi birçok yönden de geliştirmeye çalışıyoruz. Hem derslerimize odaklanıyoruz, hem projeler yürütüyoruz, hem de böyle sosyal aktiviteler yapıyoruz. Aslında bir tıp öğrencisi olarak hayatta birçok şeyi aynı anda yürütüyoruz. Ben daha öncesinde keman eğitimi almıştım zaten okulumuzda da bir fırsat olunca bu gruba katıldım. Müzik benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü hayatta birçok stresle mücadele etmek zorundayız. Hem mesleğimiz gereği hem de hayat şartları gereği ve müzik aslında bunlardan hem kaçmak için hem de odaklanmak için. Bir yol benim için rahatlamak için o yüzden müzik çok kıymetli, çok da aslında hayat kurtarıyoruz. Birçok insanın hayatına dokunuyoruz ve bu yüzden tıp çok önemli" şeklinde konuştu.

"Bir hayalden yola çıktık küçük bir uygulamasını yapacağız"

HAMER öğretim görevlisi Gökhan Ülker, "Osmangazi Üniversitesi olarak Tıp Fakültesi öğrencilerimizde bir proje yaptık. Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER) ve Tıp Fakültesi olarak, bir hayalden yola çıktık. Biliyorsunuz halk kültürümüzde doktorlarla ilgili taleplerle tabiplerle ilgili çok türküler var. Çocukların heyecanını gördük, sürekli provalar yaptılar. Yoğun iş ve ders programından zaman ayırdılar" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESOGÜ Tıp öğrencileri müzik yaparak etkinliklere katılıyor - Son Dakika

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