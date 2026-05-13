ESP Tutuklularının 100. Günü: Serbest Bırakılmaları İstendi

13.05.2026 23:13
ESP, tutuklu sosyalistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu, hukuksuzluk vurgulandı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - ESP Eş Genel Başkanı ve parti üyelerinin tutukluluğunun 100'üncü gününde Samsun'da açıklama yapıldı. ESP adına konuşan Evrim Çepni, gözaltı ve tutuklamaların hukuksuz olduğunu belirterek tutuklu sosyalistlerin serbest bırakılmasını istedi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı ve parti üyelerinin tutukluluğunun 100'üncü günü nedeniyle Samsun'da basın açıklaması gerçekleştirildi. İlkadım ilçesi Süleymaniye Geçidi'nde saat 18.30'da yapılan açıklamada, tutuklu sosyalistlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Basın açıklamasını ESP adına Evrim Çepni okudu.

Açıklamada, 3 Şubat tarihinde sosyalist yapılara yönelik operasyon gerçekleştirildiği ve aralarında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin de bulunduğu 85 sosyalistin tutuklandığı ifade edildi.

Tutuklananların işçi sınıfı ve emekçilerin hak mücadelesini büyüten sendikacılar, kadın hakları savunucuları, gençler, hukukçular, sanatçılar ve gazeteciler olduğu belirtilen açıklamada, "Onlar ezilenlerin sosyalist temsilcileri, yüz akımızdır" denildi.

"İDDİANAMELER HALA HAZIRLANMADI"

Açıklamada, tutuklamalara gerekçe olarak gizli tanık ve itirafçı ifadelerinin gösterildiği belirtilerek, bunun hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu savunuldu.

Tutuklamaların üzerinden 100 gün geçmesine rağmen birçok dosyada iddianamelerin hazırlanmadığı ifade edilen açıklamada, "Bu tutuklamalara son verilmelidir. Tutuklu sosyalistler bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının sonunda demokratik kitle örgütleri ve kamuoyuna çağrı yapılarak, baskı, gözaltı ve tutuklamalara karşı sosyalistlerle dayanışma içinde olunması istendi.

Kaynak: ANKA

