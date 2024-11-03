Espark AVM'den Uluslararası Ödüller - Son Dakika
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Espark AVM'den Uluslararası Ödüller

Espark AVM\'den Uluslararası Ödüller

Espark AVM, MarCom Awards'ta 'Sosyal Medya' ve 'Grafik Tasarım' kategorilerinde ödül kazandı.

03.11.2024 12:16
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İletişim ve pazarlama alanında mükemmelliği ödüllendiren uluslararası yarışma programı MarCom Awards'ta Espark AVM'ye 'Sosyal Medya/ Sosyal Video' kategorisinde Platinum ödül ve 'İllüstrasyon/ Grafik Tasarım' kategorisinde Gold ödül layık görüldü.

25 yıla yaklaşan tecrübesiyle alışveriş merkezi sektörünün öncü firmalarından ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM, ödül portföyünü 2 uluslararası ödülle genişletti. Dünyanın en büyük ve en saygın yenilikçi yarışmalarından biri olarak kabul edilen ve her yıl düzinelerce ülkeden yaklaşık 6 bin 500 hem basılı hem de dijital başvuru alan MarCom Awards'a katılan Espark, buradan eli boş dönmedi. CGI teknolojisiyle oluşturduğu Flying Shoes reels'i ile 'Sosyal Medya/ Sosyal Video' kategorisinde Platinum ödüle layık görülen Espark, Storytelling With Colors projesiyle 'İllüstrasyon/ Grafik Tasarım' kategorisinde ise Gold ödül kazandı.

Flying Shoes'a 3'üncü uluslararası ödül

Espark'ın dış cephede CGI teknolojisi kullanılarak oluşturduğu ürün tanıtımı görüntülerini içeren Flying Shoes, Eskişehir'in ve sektörün tüm dikkatini üzerini çekmişti. Sosyal medyadaki reels çalışmasıyla da çok konuşulan proje, önceki aylarda Stevie International Business Awards'ta En Yenilikçi Instagram Akışı kategorisinde Gold ödüllün sahibi olmuş, Hermes Creative Awards'ta 'Sosyal Medya/ Instagram' kategorisinde Platinum ödülün kazananı olarak açıklanmıştı. MarCom Awards'ta da 3'üncü ödülünü alarak Platinum ödülle dönen Flying Shoes, Türkiye'de yapılan bir CGI ile uluslararası platformlardan ödül alan tek proje unvanını olma koruyor.

Storytelling With Colors serisine ise Gold ödül verildi

ABD merkezli Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği - AMCP tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen MarCom Awards'ta 'İllüstrasyon/ Grafik' Tasarım kategorisinde Gold ödülle onurlandırılan Storytelling With Colors ise Dünya Kedi Günü, Yılın En Sıcak Günü, Dünya UFO Günü gibi özel günlere uyarlanan illüstrasyonları kapsayan sosyal medya içerikleriyle hedef kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüştü. Renklerle hikayeleştirilen Storytelling With Colors serisi, Espark'ın mevcut gönderilerinden yüzde 64 daha fazla etkileşim alarak başarısını ödülden önce de kanıtlamıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Teknoloji, Ekonomi, Espark, Yerel, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Espark AVM'den Uluslararası Ödüller - Son Dakika

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