Esra Işık'a Destek Açıklaması
Esra Işık'a Destek Açıklaması

18.04.2026 10:39
Bilecik Çevre Platformu, tutuklanan Esra Işık'a destek için toplandı ve mücadeleye devam edeceğini belirtti.

(BİLECİK)Haber: Gökay ŞİMŞEK

- Bilecik Çevre Platformu Üyeleri yaşam savunucusu tutuklanan Esra Işık'a destek açıklaması yaptı. Platform üyeleri adına açıklama yapan Emre Dereli, "Gerekirse bir Esra gider, bin Esra geliriz. Yine de doğamızı, yaşam alanlarımızı patronların çıkarlarına terk etmeyiz" dedi.

Bilecik Çevre Platformu Üyeleri Atatürk Parkı'nda toplanarak Muğla İkizköy'deki Akbelen Ormanı'ndan acele kamulaştırmaya karşı direnen yaşam savunucusu Esra Işık'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Platform adına açıklama yapan Dereli, şunları ifade etti:

"Bugün burada haksız hukuksuz şekilde tutuklanan Esra Işık için toplandık. Son dönemde yaşanan acı olaylar nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Maraş ve Urfa'da hayatını kaybeden yurttaşlarımız için ailelerine ve tüm Türkiye halkına başsağlığı diliyoruz. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından Rakel Dink'in cenazede söylediği, 'bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim' sözü bugün bir kez daha anlam kazanıyor. Gerici eğitim anlayışıyla, tarikatların ve çıkar çevrelerinin etkisine bırakılmış okullarda çocukları ve gençleri koruyamayan, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran bu düzen; güvencesiz ve geleceksiz bir ülke yaratmaktadır. Esra Işık'ın yaptığı gibi, bu karanlık düzene karşı mücadele etmek zorundayız."

"Esra'nın haklılığı yaratılan bu kara düzene olan isyandır"

Bu düzenin yarattığı tahribatın örneklerinden biri de Muğla Akbelen'de yaşanıyor. Limak ve İÇTAŞ ortaklığıyla kurulan YK Enerji'nin kömür madeni sahasını genişletmek için başlattığı çalışmalar, yıllardır ormanları ve köyleri tehdit ediyor. Buna karşı İkizköylülerin direnişi yedi yıldır sürüyor. Doğa savunucuları, ormanları, dereleri, tarım alanlarını ve köyleri korumak için mücadele ediyor. Ormanlarımızı, derelerimizi, tarım alanlarımızı, köylerimizi yok etmeye ant içmişcesine çıkardığı sömürge madenciliği yasası ve acele kamulaştırma kararlarıyla yağma ve talanın önünü açmaya çalışan saray rejimi, patronların çıkaları için doğayı ve yaşam alanlarını savunan insanların önüne kollık kuvvelerini çıkarmakta ancak halkın haklılığı ve kararlılığı karşısıda çareriz kaldıkça yargıyı bir sopa gibi kullanarak direnişte öne çıkan isimleri yargılayarak direnişi kırmaya çalışmaktadır. Esra Işık tam da bu koşullar altında tutuklanmıştır. Patronların refahı için yaratılan bu kara düzende her türlü doğa katliamına, emek sömürüsüne, yaşam alanlarımızın gaspına karşı onurlu bir halk muhalefeti vardır. Esra'nın haklılığı yaratılan bu kara düzene olan isyandır. Bir avuç şirket daha fazla kazansın diye ülkenin ormanlarını, köylerini ve doğasını talana açanlar şunu bilmelidir; gerekirse bir Esra gider, bin Esra geliriz. Yine de doğamızı, yaşam alanlarımızı patronların çıkarlarına terk etmeyiz."

Kaynak: ANKA

Bilecik, Çevre, Yerel

Aşk acısından sokaklara düştü Rıza Tamer’in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı Aşk acısından sokaklara düştü! Rıza Tamer'in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı
Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
