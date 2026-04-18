(BİLECİK)Haber: Gökay ŞİMŞEK

- Bilecik Çevre Platformu Üyeleri yaşam savunucusu tutuklanan Esra Işık'a destek açıklaması yaptı. Platform üyeleri adına açıklama yapan Emre Dereli, "Gerekirse bir Esra gider, bin Esra geliriz. Yine de doğamızı, yaşam alanlarımızı patronların çıkarlarına terk etmeyiz" dedi.

Bilecik Çevre Platformu Üyeleri Atatürk Parkı'nda toplanarak Muğla İkizköy'deki Akbelen Ormanı'ndan acele kamulaştırmaya karşı direnen yaşam savunucusu Esra Işık'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Platform adına açıklama yapan Dereli, şunları ifade etti:

"Bugün burada haksız hukuksuz şekilde tutuklanan Esra Işık için toplandık. Son dönemde yaşanan acı olaylar nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Maraş ve Urfa'da hayatını kaybeden yurttaşlarımız için ailelerine ve tüm Türkiye halkına başsağlığı diliyoruz. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından Rakel Dink'in cenazede söylediği, 'bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim' sözü bugün bir kez daha anlam kazanıyor. Gerici eğitim anlayışıyla, tarikatların ve çıkar çevrelerinin etkisine bırakılmış okullarda çocukları ve gençleri koruyamayan, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran bu düzen; güvencesiz ve geleceksiz bir ülke yaratmaktadır. Esra Işık'ın yaptığı gibi, bu karanlık düzene karşı mücadele etmek zorundayız."

"Esra'nın haklılığı yaratılan bu kara düzene olan isyandır"

Bu düzenin yarattığı tahribatın örneklerinden biri de Muğla Akbelen'de yaşanıyor. Limak ve İÇTAŞ ortaklığıyla kurulan YK Enerji'nin kömür madeni sahasını genişletmek için başlattığı çalışmalar, yıllardır ormanları ve köyleri tehdit ediyor. Buna karşı İkizköylülerin direnişi yedi yıldır sürüyor. Doğa savunucuları, ormanları, dereleri, tarım alanlarını ve köyleri korumak için mücadele ediyor. Ormanlarımızı, derelerimizi, tarım alanlarımızı, köylerimizi yok etmeye ant içmişcesine çıkardığı sömürge madenciliği yasası ve acele kamulaştırma kararlarıyla yağma ve talanın önünü açmaya çalışan saray rejimi, patronların çıkaları için doğayı ve yaşam alanlarını savunan insanların önüne kollık kuvvelerini çıkarmakta ancak halkın haklılığı ve kararlılığı karşısıda çareriz kaldıkça yargıyı bir sopa gibi kullanarak direnişte öne çıkan isimleri yargılayarak direnişi kırmaya çalışmaktadır. Esra Işık tam da bu koşullar altında tutuklanmıştır. Patronların refahı için yaratılan bu kara düzende her türlü doğa katliamına, emek sömürüsüne, yaşam alanlarımızın gaspına karşı onurlu bir halk muhalefeti vardır. Esra'nın haklılığı yaratılan bu kara düzene olan isyandır. Bir avuç şirket daha fazla kazansın diye ülkenin ormanlarını, köylerini ve doğasını talana açanlar şunu bilmelidir; gerekirse bir Esra gider, bin Esra geliriz. Yine de doğamızı, yaşam alanlarımızı patronların çıkarlarına terk etmeyiz."