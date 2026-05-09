Esra Işık İçin Adalet Nöbeti Başlatıldı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı yapılan bilirkişi keşfi sırasında yaşanan protestoların ardından gözaltına alınan ve 40 gündür tutuklu bulunan Esra Işık için Milas Atapark Meydanı'nda adalet nöbeti başlatıldı.

Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan toplam 679 parsellik tarım arazisi, Yeniköy Termik Santrali'ne kömür sağlanması amacıyla 10 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmıştı. Kamulaştırma kapsamında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından parsellerin değer tespitinin yapılması ve el koyma işlemleri için Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava sürerken, 30 Mart'ta kamulaştırma kararı verilen parsellerde bilirkişi keşfi gerçekleştirilmişti.

Keşfe karşı çıkan İkizköylü Esra Işık, aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış, 30 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Işık'ın tutuklandığı gün ailesine ait parselde de de keşif yapıldığı öğrenilmişti. "Güvenlik" gerekçesiyle 6 Nisan'da İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Esra Işık hakkında hazırlanan iddianame, Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Esra Işık, 27 Nisan'da Milas Adliyesi'nde "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmaya kelepçeli şekilde getirilen Işık hakkında savcılık tutukluluğun devamını talep etti. Mahkeme heyeti ise yaklaşık yedi saat süren duruşmanın ardından "kuvvetli suç şüphesi" ve "kaçma ihtimali" gerekçesiyle tutukluluğun devamına karar verdi. 28 Nisan'da acele kamulaştırma kararının iptali istemiyle açılan toplam 93 ayrı davada Danıştay 6. Dairesi, dava konusu Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

"BU ADALETSİZLİĞE BİR AN EVVEL SON VERİN"

Milas Atapark Meydanı'nda Esra Işık için başlatılan adalet nöbetine çevre köy ve ilçelerden de destek geldi. Işık'ın annesi, Nejla Işık yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Adalet nöbeti için buradayız. İkizköy topraklarında başlattığımız adalet nöbetimiz şu an Milas Atapark'ta devam ediyor. Köyünü korumak, toprağını, havasını, suyunu korumak suç değil, suç olmamalı. Haksız, hukuksuz yere 40 gündür anasından, babasından, köyünden, evinden, yurdundan uzakta benim yavrum. Köyünü, köylünün hakkını koruduğu için 'bu topraklar şirketlerin çiftliği değil' dediği için. Evladımın tepkisi mahkeme heyetine değil, şirketleredir. 27 Nisan'da tam 8 saat süren duruşma sonrasında ne yazık ki tahliye edilmesini beklediğimiz yavrumuz yine İzmir Şakran Cezaevi'ne tutuklu olarak gönderildi. 4 Nisan'da avukatlarımızın itiraz dilekçelerini vermelerine rağmen dün itirazları reddedildi. Bu haksız tutuklu yargılanmaya, tutukluluğa buradan bir kez daha yükseltiyoruz. Bu haksızlığa, bu adaletsizliğe bir an evvel son verin."

"MİLAS'TA HAKİM KEŞFE NEDEN ÖZEL ARAÇLA GELDİ?"

Avukat İsmail Hakkı Atal ise şöyle konuştu:

"Esra Işık, toprağını, vatanını savunan bir köylü kızı olarak 40 gündür haksız yere tutuklu. Neden? Halk düşmanı iki patron rahatlıkla Türk halkını zehirlemeye devam etsin diye. Esra bunu engellemeye çalıştığı için tutuklandı. Esra'nın tepkisi, şirket yetkilileri zannettiği arabanın içindeki hakime değildi. Hakim resmi araçla gelmesi gerekirken özel bir araçla gelmiş. Haliyle, doğal olarak da şirket sürekli cirit attığı için Esra Işık bu arabanın içinde hakim ve bilirkişi olduğunu bilmediği için şirket yetkilileri zannederek tepki gösterdi ve sonunda hakimin şikayeti üzerine tutuklandı. Milas'ta hakim keşfe neden özel araçla geldi? Neden resmi araçla gelmedi? Resmi araçla gelmediği için neden köylünün kendisini şirket yetkilisi sanmasına olanak sağladı? Esra'nın herhangi bir şekilde bir kamu görevlisine hakaret kastı yok. Herhangi bir şekilde kamu görevlisi olduğunu bilmiyor o aracın içerisinde. Dolayısıyla bir suç ortada yok. Ama neden tutuklu? Buradaki köylüleri örgütlediği, toprağını, vatanını savunduğu ve bu örgütlenmeye, bu savunmaya liderlik eden muhtar Necla Işık'ın kızı olduğu için tutuklu."