Esra Işık'ın Duruşması 27 Nisan'da

14.04.2026 19:39
Muğla'nın Milas ilçesinde tutuklanan Esra Işık, acele kamulaştırmaya karşı düzenlenen protestoda gözaltına alındı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırma sürecine yönelik protesto sonrası tutuklanan Esra Işık, 27 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protesto sonrasında 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık, "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 31 Mart'ta tutuklanmış, daha sonra Muğla Cezaevi'nden İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne (Şakran) sevk edilmişti.

Işık hakkında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianame, Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Işık'ın avukatları Esra Işık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini ve ilk duruşmanın 27 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00'da yapılacağını duyurdu.

Işık'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Esra Işık hakkında Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlenmiş, bu iddianame Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir. Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, müvekkilimizin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 27 Nisan 2026 saat 10.00'a bırakmıştır. Mahkemenin tutukluluğun devamına ilişkin kararına karşı itirazımız en kısa sürede yapılacaktır. Bir kez daha belirtmek istiyoruz ki müvekkilimizin keşif sırasındaki sözlerinin muhatabı yargı mensupları değil, yıllardır doğayı tahrip eden şirket yetkilileridir. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

