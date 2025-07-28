Esra Masatlı Engelli Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Esra Masatlı Engelli Merkezini Ziyaret Etti

Esra Masatlı Engelli Merkezini Ziyaret Etti
28.07.2025 14:51
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Hatay Valisi eşi Esra Masatlı, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde tedavi olan vatandaşlarla bir araya geldi. Esra Masatlı, ziyarette merkez bünyesinde yürütülen üretim, çalışma ve toplumsal uyum faaliyetlerini yerinde inceledi.

Hizmete geçtiğimiz yıl başlayan Antakya ilçesindeki Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi, depremzede vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Protez ve ortez üretiminde bölgenin deprem sonrası duyduğu ihtiyacı karşılayan merkezi, Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatl ziyaret etti. Ziyarette merkezde yürütülen üretim, çalışma ve toplumsal uyum faaliyetlerini yerinde inceleyen Masatlı, merkezden destek alan dört vatandaşa, yaşam konforlarını artıracak, kişiye özel tasarlanmış ileri teknoloji protezlerin teslimini gerçekleştirdi. Ayrıca Esra Masatlı, yaz kursları çerçevesinde devam eden el sanatları, görsel sanatlar, müzik, zeka oyunları, drama, kuaförlük ve aşçılık atölyelerini gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Esra Masatlı, "Deprem sonrası insanımıza umut, destek ve güç olan Merkezimiz, buradan hizmet alan vatandaşlarımızın hem bireysel hem de toplumsal düzeyde erişilebilirlik ve bağımsız yaşam standartlarını güçlendirmektedir" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esra Masatlı Engelli Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

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