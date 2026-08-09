Esra'nın 17. Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Esra'nın 17. Doğum Günü Sürprizi

Esra\'nın 17. Doğum Günü Sürprizi
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Sivas'ta işitme engelli Esra için mahalle muhtarı özel bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Sivas'ta 1 buçuk yaşında geçirdiği kaza sonucu işitme engelli olan Esra Gedikli için 17'nci yaş gününde sürpriz kutlama düzenlendi. Mahalle muhtarı tarafından hazırlanan kutlamada dev ekran, konfetiler, volkan ve meşaleler kullanılırken, müzik eşliğinde halaylar çekildi.

Sivas'ta yaşayan Kadir ve Zekiye Gedikli çiftinin 2009 yılında doğan çocukları Esra Gedikli, 1 buçuk yaşında geçirdiği kaza sonrası işitme engelli kaldı. Esra'nın doğum günü olduğunu sosyal medyadan öğrenen Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, aileyle görüşerek sürpriz kutlama için izin aldı. Yapılacaklardan haberi olmayan Esra, mahallede bulunan parka davet edildi. Burada kendisi için hazırlanan sürprizle karşılaşan Esra'nın doğum günü dev ekran, konfetiler, volkanlar, meşaleler ve müzik eşliğinde kutlandı. İşitme engelli olan Esra, kutlamaya katılanlarla birlikte halay çekti. Park uzun süre düğün havasına büründü.

"Onların mutluluğu bizim için daha kıymetliydi"

Esra'nın doğum gününü sosyal medyada gördüğünü söyleyen Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, "Mahallemizde özel ihtiyaçlı bir kardeşimizin doğum günü olduğunu sosyal medyada gördüm. Ben de ona dev ekranla bir doğum günü sürprizi yapmak istedim. Ailesiyle görüşerek izin aldım. Kendisinin hiçbir şeyden haberi yoktu. Mahallemizde bulunan parka davet ettik. Volkan ve meşaleler yakarak doğum gününü kutladık. Bizim için de çok heyecanlı oldu. Böyle özel bir kardeşimizin doğum gününü kutlayıp onun yanında olduğumuzu hissettirmek, mahalleyle iç içe olmak bizim için ayrı bir mutluluktu. Ailesi de bu durumu çok samimi ve güzel karşıladı. Biz de bu sürprizi yaptığımız için çok mutlu olduk. Çünkü onların mutluluğu bizim için daha kıymetliydi" dedi.

"Park uzun süre düğün havasına büründü"

Esra'nın sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Baş, "Esra zaten özel bir kardeşimiz. Çok mutlu oldu. Hatta doğum gününü kutlarken müzik istedi, halaylar çekti. Park uzun süre düğün havasına büründü. Biz de onunla birlikte unutulmaz anlar yaşadık" diye konuştu.

"Sadece Esra değil, biz de çok mutlu olduk"

Kızı için hazırlanan sürpriz nedeniyle teşekkür eden baba Kadir Gedikli ise, "Benim özel çocuğumu bu özel gününde yalnız bırakmayan muhtarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir günde sadece Esra değil, biz de çok mutlu olduk. Gerçekten muhtarımıza minnettarız. Hiç beklemediğimiz kadar büyük bir sürpriz yaptı. Küçük hediyelerle bile mutlu olan kızıma unutamayacağı bir doğum günü yaşattı. Çok teşekkür ediyorum. Allah gönlüne göre versin. Gerçekten çok heyecanlandık. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece küçük bir sürpriz yapacaklarını zannetmiştim ama bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esra'nın 17. Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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