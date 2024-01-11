ESTRAM, Atatürk Üniversitesi Final Sınavları Nedeniyle Tramvay Seferlerinde Değişiklik Yapacak

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi A.Ş. (ESTRAM), 13 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları sebebiyle tramvay sefer sıklığında değişikliğe gitti.

Konuyla ilgili ESTRAM A.Ş. yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede şu görüşlere yer verildi: "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Final Sınavları sebebiyle 13 Ocak 2024 Cumartesi günü tüm hatlarda hafta içi sefer sıklığı uygulanacaktır. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz."