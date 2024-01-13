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ESTÜ Daire Başkanları İle İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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ESTÜ Daire Başkanları İle İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, ESTÜ idari birimlerinin daire başkanları ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, Rektör Özcan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak daire başkanlarına teşekkürlerini iletti.

ESTÜ Daire Başkanları İle İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
13.01.2024 - 13:02,  Güncelleme: 13:03
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, ESTÜ idari birimlerinin daire başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yarımcıları Prof. Dr. Yunus Özdemir, Prof. Dr. Onur Kaya, Genel Sekreter Cengiz Kaçal, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Buğur, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı Elife Güler, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Aylin Tekin, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Elvin Kupa Doğan, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı İbrahim Halil Umur, Personel Dairesi Başkanı Durmuş Göknar, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Ömer Mete Babacan, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Sayın Ertuğrul Baki, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İbrahim Erdinç Ergün katıldı.

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Özcan, ESTÜ Daire Başkanları ile yürütülen çalışmalar üzerine istişarede bulunarak, çalışmaları için kendilerine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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