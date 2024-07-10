ESTÜ'de Eski Dekan Prof. Dr. Musa Şenel'in Vefatı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ESTÜ'de Eski Dekan Prof. Dr. Musa Şenel'in Vefatı

ESTÜ\'de Eski Dekan Prof. Dr. Musa Şenel\'in Vefatı

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) geçmiş yıllarında dekanlık yapmış Prof. Dr. Musa Şenel'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımlayan Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine ise sabırlar diledi. ESTÜ'nün emekli öğretim üyesi ve Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Musa Şenel, hayatını kaybetti. Şenel'in yakınları ve ESTÜ personelleri vefat haberini büyük üzüntüyle karşıladı. ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan da Şenel'in vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Özcan, mesajında, 'Üniversitemiz emekli öğretim üyesi ve Mühendislik Fakültesi eski dekanlarından, çok değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Musa Şenel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunmaktayım. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim' ifadelerine yer verdi.

10.07.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) geçmiş yıllarında dekanlık yapmış Prof. Dr. Musa Şenel'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımlayan Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine ise sabırlar diledi.

ESTÜ'nün emekli öğretim üyesi ve Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Musa Şenel, hayatını kaybetti. Şenel'in yakınları ve ESTÜ personelleri vefat haberini büyük üzüntüyle karşıladı. ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan da Şenel'in vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Özcan, mesajında, "Üniversitemiz emekli öğretim üyesi ve Mühendislik Fakültesi eski dekanlarından, çok değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Musa Şenel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunmaktayım. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Rektör, Ölüm, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESTÜ'de Eski Dekan Prof. Dr. Musa Şenel'in Vefatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:56 Yok artık Aboubakar Suudi Arabistan’dan teklif aldı, düşünmeden reddetti Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 11:03:45. #1.11#
SON DAKİKA: ESTÜ'de Eski Dekan Prof. Dr. Musa Şenel'in Vefatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement