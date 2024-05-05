ESTÜ Mezunları ve Öğrencileri 'Mezunlarla Öğrencilerin Buluşması' Panelinde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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ESTÜ Mezunları ve Öğrencileri 'Mezunlarla Öğrencilerin Buluşması' Panelinde Bir Araya Geldi

ESTÜ Mezunları ve Öğrencileri \'Mezunlarla Öğrencilerin Buluşması\' Panelinde Bir Araya Geldi

ESTÜ mezunları ve öğrencileri, 'Mezunlarla Öğrencilerin Buluşması' panelinde bir araya geldi. Panelde mezunlar, farklı sektörlerdeki deneyimlerini ve kariyer planlaması hakkındaki bilgilerini paylaştılar. Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, panelde yaptığı konuşmada üniversitenin gelişimini ve yeni fakültelerin kurulma aşamasını açıkladı. Ayrıca öğrencilere kendi yemeklerini pişirme imkanı ve yeni kütüphane inşaatı gibi müjdeler verildi.

05.05.2024 12:28
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ESTÜ mezunları ve öğrencileri, 'Mezunlarla Öğrencilerin Buluşması' panelinde bir araya geldi.

3 Mayıs Cuma günü ESTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, öğretim üyeleri, ESTÜ mezunları ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, ESTÜ mezunları ile öğrencilerini buluşturan panelden dolayı çok mutlu olduklarına vurgu yaparak, "Burada arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi ve hocalarımızı görüyoruz. Bu gibi organizasyonları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şu an devam eden Bahar Şenliğimiz, yarın Uçurtma Şenliğimizle devam ediyor. Üniversitemizin tüm mezunlarını bir araya getirecek büyük bir organizasyonu da yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulması aşaması tamamlanmak üzere"

Rektör Prof. Dr. Özcan, ESTÜ'nün kurulduğu günden bu yana sürekli gelişim gösterdiğini belirterek, "Son olarak Uçak Mühendisliği bölümümüz açıldı. YÖK tarafından yapay zeka teknolojileri ile ilgili 20 üniversite görevlendirildi. Bunlar içerisinde biz de varız. Şu an üniversitemiz bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulması aşaması tamamlanmak üzere. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Resmi Gazete'de yayımlanma aşaması kaldı. Bunun yanında Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuzu açtık. Burada Bulut Bilişim Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zeka, Oyun Geliştirme ve Programlama Önlisans Programları açıldı" diye konuştu.

"1 Temmuz'dan itibaren kendi yemeklerimizi kendimiz pişireceğiz"

Konuşmasında öğrencilere bir dizi müjde veren Özcan, "1 Temmuz'dan itibaren kendi yemeklerimizi kendimiz pişireceğiz. Ayrıca şu an 10 bin 500 metrekare ESTÜ Kütüphane inşaatımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu zamanlar kütüphanemizi tamamlamış olacağız. Sonrasında kütüphanenin yanında Öğrenci Merkezi ve Rektörlük binamız da yapılacak. Yanı başımızdaki KYK yurdu ile üniversitemiz arasında da bir bağlantı yolu yapılıyor. Bu yol ile öğrencilerimiz, doğrudan kampüs alanımıza ulaşabilecek" dedi.

Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü ESTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Ergül Aydın'ın yaptığı panele geçildi. Panelde ESTÜ mezunlarından Orhan Öztürk, özel sektörde Ar-Ge ve pazarlama; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan, biyokimya ve üniversite-sanayi iş birliği; Belgin Sile, kozmetik sektörü ve yöneticilik; Özcan Mertyürek, özel sektörde ileri yöneticilik teknikleri ve kariyer planlaması; Ömer Akgün, özel sektörde Ar-Ge ve pazarlama; Çiğdem Sıdar, yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik; Hertfordshire Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Zafer Özel, yeşil kimya ve üniversite-sanayi iş birliği konularında bir sunum gerçekleştirerek sektörlerinde edindikleri tecrübeleri aktardı.

Panel, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESTÜ Mezunları ve Öğrencileri 'Mezunlarla Öğrencilerin Buluşması' Panelinde Bir Araya Geldi - Son Dakika

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