Et Tüketiminde Sağlık Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Et Tüketiminde Sağlık Uyarısı

05.06.2025 19:06
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Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda günde 100-150 gram et tüketiminin önerildiğini belirtti.

Uzmanı uyardı: "Günde 100-150 gramın üzerinde et tüketmeyin"

YOZGAT - Uzman diyetisyen, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bayram sofralarında sıkça tüketilen kırmızı etin, doğru şekilde pişirilmesi ve dengeli tüketilmesi gerektiğine dikkat çekip özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yozgat Şehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Esra Uysal, kurban etinin kesinlikle bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğini belirtip, "Kurban Bayramı geleneksel yemeklerin ve özellikle et tüketiminin arttığı özel bir dönemdir. Bu süreçte sağlıklı beslenmek, sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Bayramda en çok yapılan hatalardan biri kurban etinin hemen pişirilip tüketilmesidir. Bu hem sağlık hem de lezzet açısından aslında çok uygun değildir. Hayvan kesildiği anda hayvanın kaslarında Rigor Mortis dediğimiz bir süreç başlar. Bu terim ölüm katıldığı anlamına gelir hayvanın kaslarının kesim sonrası bir süre sertleşmesi ve sert kalması durumudur ve yaklaşık olarak 12-24 saat arasında sürebilir. Bu süreçte pişirilen etlerin sert, çiğnemesinin zor, sindiriminin zor olmasının yanında aynı zamanda da özellikle lezzeti de beklentilerin altındadır. Bütün bunlardan dolayı etlerin bir gün dolapta dinlendirilip bekletilerek ertesi gün pişirerek yenmesi hem sağlık hem de lezzet açısından daha uygundur.

Kırmızı et yüksek kaliteli protein ve demir açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda doymuş yağ oranı yüksektir. Bu yüzden et tüketiminde en dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de aslında etin ölçülü olarak tüketilmesidir, Bayram boyunca günlük 100-150 gram et tüketimi üzerine çıkılması sağlıklı değildir. Bunun üzerine çıkılması durumunda mide problemleri, hazımsızlık, kabızlık, kolesterol yükselmesi gibi durumları ortaya çıkabilir.

Yine Kurban Bayramında en çok yapılan hatalardan biri sakatat tüketiminin artmasıdır. Özellikle kolesterol hastalarının ve kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerin sakatat tüketiminden kaçınması gerekir. Yine et tüketiminde dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri de etin pişirilme yöntemidir. Etler kesinlikle kızartma yapılarak pişirilmemelidir. Fırında, ızgara, haşlama şeklinde pişirilebilir. Etin kenti yağında pişirmek aslında yeterlidir. Ekstra yağ eklemek kalori alımını arttırıp kilo kontrolünde problemlere yol açabilir.

Et yemeklerinin yanında lif açısından zengin sebze yemekleri ve sakatat tüketmek hem sindirimi kolaylaştıracak hem de öğünlerin daha dengeli ve daha doyurucu olmasına yardımcı olur. Özellikle bol limonlu salata tüketmek C vitamini alımını arttırarak bizim etten aldığımız demirin daha verimli bir şekilde emilmesine ve vücutta kullanılmasına fayda sağlar.

Yaz aylarında artan suya ihtiyacımız göz önünde bulundurularak günde 2-2,5 litre su tüketiminin altında düşülmemelidir. Yeterli su tüketiminin sindirimi kolaylaştırdığı metabolizmayı hızlandırdığı gibi aynı zamanda da vücuttan toksinleri yani zararlı maddeleri atmasına yardımcı olur.

Bu bayram döneminin sağlıklı ve keyfine geçirebilmek için beslenmenize özen göstermeyi unutmayın" dedi.

Uysal, bayram süresince aşırı ve dengesiz beslenmenin sağlık sorunlarına yol açabileceğini tekrarlayarak, sebze, yoğurt, tam tahıllar gibi dengeleyici gıdaların ihmal edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Et Tüketiminde Sağlık Uyarısı - Son Dakika

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