Etem Tanrıver TİM Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi

DAİB Başkan Yardımcısı Etem Tanrıver, TİM yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye ihracatının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), gerçekleştirilen 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen Sektörler Konseyi seçimlerinde, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Etem Tanrıver, delegelerin yüksek teveccühüyle Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Tanrıver'in TİM Yönetim Kurulu'na seçilmesi, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin Türkiye dış ticaretindeki etkinliğini ve sektörel temsil gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu görevin, bölgenin ihracat vizyonunun ülke genelinde daha güçlü şekilde temsil edilmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Göreve seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Etem Tanrıver, hizmet ihracatının Türkiye'nin dış ticaret hedefleri açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Tanrıver, "33. Olağan Genel Kurulumuzun ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye'nin üretim gücünü küresel vizyonla buluşturmak için çalışacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkı sunacağız. Gelecek stratejilerimizde hizmet ihracatına özel önem veriyoruz. Hep birlikte ülke ihracatını daha üst seviyelere taşımak için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM