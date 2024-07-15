Eti Krom Madencileri İşverenle Görüşecek - Son Dakika
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Eti Krom Madencileri İşverenle Görüşecek

Eti Krom Madencileri İşverenle Görüşecek

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom'da çalışan madencilerin grevi devam ederken, CHP heyeti işveren temsilcileriyle görüşme kararı aldı. İşçi temsilcileri, İstanbul'da yapılacak görüşmenin sonucuna göre greve devam edip etmeyeceklerine karar verecek.

15.07.2024 18:01  Güncelleme: 18:02
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EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom'da çalışan madencilerin taleplerinin karşılanmaması üzerine başlattıları grevin 15'inci gününde, CHP heyetinin yaptığı görüşmeler sonucunda işveren grevin sona erdirilmesi için işçi temsilcileriyle masaya oturma kararı aldı. İşçiler, yarın İstanbul'da yapılacak görüşmenin sonucuna göre greve devam edip etmeyeceklerine karar verecek.

Alacakaya ilçesinde Eti Krom'da çalışan 350'yi aşkın maden işçisinin başlattığı grev devam ederken; CHP heyeti pazar günü işçilere destek ziyaretinde bulunmuş ve işveren temsilcilerileriyle görüşme yapmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın başkanlığındaki heyetin heyetle görüşen şirket yönetiminin işçi temsilcileriyle görüşme kararı aldığı öğrenildi. Maden işçilerinin temsilcisi beş kişilik bir heyet, yarın İstanbul'da işveren Yüksel Yıldırım ile görüşecek. Grevin başladığı günden bugüne kadar işçilere destek veren YRP'li Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, "İşçi arkadaşlar işverenle görüşecek gerekli sonuçlara varılacak. İşçi temsilcilerinden her birimden bir temsilci olmak üzere beş kişi işverenle İstanbul'da görüşecek, görüşme bugün yapılacak. İşçilerin emeklerinin karşılığını verirler, vermek zorundalar da" dedi.

"Sonuna kadar işçi arkadaşlarımızın yanındayız"

CHP heyetinin işveren temsilcileriyle yaptığı toplantıya katılan Altınışık, işçilerin taleplerinin kabul edilene kadar yanlarında olacaklarını söyledi. İşçilerin grev sürecini de değerlendiren Altınışık "CHP heyetinin işveren temsilcisiyle gerçekleştirdiği toplantıya ben de katıldım. Şirketin yüzde 50 ortağı olan Yüksel Yıldırım işçi temsilcileriyle görüşme teklifinde bulundu. Sayın Yıldırım daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamada işçilere yüzde 15 zam vereceğini, dört tane ikramiye vereceğini duyurmuştu. İşçi arkadaşlar işverenle görüşecek gerekli sonuçlara varılacak onun dışında bir abartı söz konusu değil. İşçi temsilcilerinden her birimden bir temsilci olmak üzere beş kişi işverenle İstanbul'da görüşecek. İşçilerin emeklerinin karşılığını verirler, vermek zorundalar da. Onun dışında bir görüşme yapılmadı. Maden işçilerinin başlattıkları grevin ilk gününden beri işçi arkadaşlarımızın yanındayım" dedi.

Kaynak: ANKA

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