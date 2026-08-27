ETSO Ağustos'ta Ekonomik Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika
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ETSO Ağustos'ta Ekonomik Gelişmeleri Ele Aldı

ETSO Ağustos\'ta Ekonomik Gelişmeleri Ele Aldı
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ETSO meclis toplantısında Erzurum'un ekonomik yönü, sektör ihtiyaçları ve mesleki eğitim projeleri görüşüldü.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında yapıldı. Odanın kurumsal işleyişi, sektörel beklentiler ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Ağustos ayı içerisinde yürütülen yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı.

Ekonomi, altyapı ve istihdam istişareleri

Başkan Özakalın sunumunda, Erzurum'un ticari hacmini ve sanayi altyapısını güçlendirmeye yönelik atılan adımlara değindi. Ağustos ayı içerisinde Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın katılımıyla ETSO ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomi İstişare ile Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantılarının önemine vurgu yapan Özakalın, iş dünyasının sorun ve çözüm önerilerini 6 ana başlık altında aktardıklarını belirtti.

İstihdam ve altyapı çalışmaları kapsamında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı ile Erzurum Dijital Altyapı ve Veri Merkezi Koordinasyon Toplantısı'nda kurumlar arası iş birliği süreçlerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Mesleki eğitimde saha çalışmaları hız kazandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile yürütülen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) kapsamındaki gelişmeleri meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Özakalın, yürütme kurulu toplantılarının ardından pilot okullarda saha çalışmalarına başladıklarını anlattı. Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi, Dedeman Turizm ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde yapılan toplantılarda staj imkanları, akreditasyon başvuruları ve okul-sanayi-aile iş birliği konularında eylem planları oluşturduklarını dile getirdi.

Sanayi, OSB yatırımları ve sektörel toplantılar

Özakalın'ın meclis üyelerine aktardığı diğer yönetim kurulu faaliyetleri ve şehrin sanayi altyapısına yönelik gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı: Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ek 650 hektarlık alanın tahsis edilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar ve gelinen son nokta meclis üyeleriyle paylaşıldı. Başkanlığını yürüttüğü TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi toplantısında ormancılık çalışmaları ve ithalat-ihracat süreçleri ele alındı. SANTEK toplantısında üniversite-sanayi iş birliği, Model Fabrika süreçleri ve hibe programları incelendi. Aziziye Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) toplantısında, 302 yatırımcının taahhüdü ve 1,6 milyon metrekarelik alanın tahsis süreçleri görüşüldü. TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ev sahipliğinde yaptığı toplantıda kadın girişimcilere yönelik destekler masaya yatırıldı.

Toplantı, meclis üyelerinin sektörel sorunlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Ağustos, Erzurum, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETSO Ağustos'ta Ekonomik Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika

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