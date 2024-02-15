ETSO Genç ve Kadın Girişimciler ATA Teknokent ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

ETSO bünyesindeki genç ve kadın girişimciler ATA Teknokent ile işbirliği protokolü imzaladı.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından yapılan işbirliği protokollerine bir yenisi daha eklendi.
TOBB İl GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci ile TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları, ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik'i ziyaret ederek, işbirliği protokolü imzaladılar. KGK ve GGK'nın ayrı ayrı imzaladığı işbirliği protokollerine ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın imza attı. - ERZURUM
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AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan, seçim çalışmaları esnasında kendisiyle diyaloğa giren bir seçmene el hareketi yaptı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1971 lira seviyesinden işlem görüyor. Altının gramı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1971 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.
Adana'da bir kişi, sevgililer gününde kız arkadaşını tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından cesedi sulama kuyusuna gömen şüpheli, kendini jandarmaya ihbar etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, kız arkadaşının cesedinin gömüldüğü yeri gösterdi.
Japonya ekonomisi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, beklenmedik şekilde resesyona girdi. Ekonominin yüzde 0.3 oranında büyümesi beklenirken, yüzde 0.4 daraldı. Art arda iki çeyreklik dönemde ekonominin daralması, teknik resesyon olarak tanımlanıyor. Resesyon, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faize son verme planlarını zora sokabilir.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Felaketin yaşandığı gün saat 09.30 itibarıyla liç alanında dev bir yarığın fark edilmesiyle çalışmaların durdurulduğu ve 100'ün üzerinde işçinin sahadan çekildiği öğrenilirken, çöküntü yaşanan alanın çimentoyla kaplandığı iddia edildi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde atık havuzu yıkılan ve çevreye yayılan kimyasallar nedeniyle faaliyetleri men edilen holdinge ait başka bir şirketin Gümüşhane'de altın madeni kurmak için işletme ruhsatı aldığı ortaya çıktı.
Osmaniye'de karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadının midesinden ve ince bağırsağından toplam 2 kilo ağırlığında saç kütlesi çıkarıldı. Hastanın sağlık durumu iyi ve taburcu edileceği bildirildi.
İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti.
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