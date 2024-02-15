ETSO Genç ve Kadın Girişimciler ATA Teknokent ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

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ETSO bünyesindeki genç ve kadın girişimciler ATA Teknokent ile işbirliği protokolü imzaladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından yapılan işbirliği protokollerine bir yenisi daha eklendi.

TOBB İl GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci ile TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları, ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik'i ziyaret ederek, işbirliği protokolü imzaladılar. KGK ve GGK'nın ayrı ayrı imzaladığı işbirliği protokollerine ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın imza attı. - ERZURUM