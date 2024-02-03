ETSO Meclis Üyeleri Ankara\'ya Gitti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 3-4 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katılmak üzere Ankara'ya gitti.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ve Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz'la birlikte Ankara programına başlayan ETSO Meclis üyeleri ilk olarak önceki dönem Sağlık Bakanlarından Prof. Dr. Recep Akdağ'la akşam yemeğinde bir araya geldi.
Başkan Özakalın'dan Akdağ'a teşekkür
Yemeğin ardından bir konuşma yapan Başkan Özakalın, ETSO'nun davetine icabet eden Prof. Dr. Akdağ'a teşekkür etti. Başkan Özakalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Her zaman iş dünyamızın sorunlarını yakından takip eden Sayın Bakanımız, meselelerin çözümü için yol gösterip, bir araya geldiğimiz her fırsatta tecrübelerini bizlerle paylaşıyor. 2. Organize Sanayi Bölgemizdeki çalışmalarımızda ve 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınmamız için yaptığımız birçok çalışmada kendisinin çok büyük desteklerini gördük. Bugünkü programımızda da değerli Meclis üyelerimiz Sayın Bakanımızla bir araya gelip, kendisiyle istişare etme imkanı buldu. Bir kez daha Sayın Bakanımıza ilgi ve alakasından dolayı Odamız adına teşekkür ediyorum."
Akdağ; "İş insanlarımız, şehrin kahramanları"
Prof. Dr. Recep Akdağ'da konuşmasında, her türlü şartta memleketine yatırım yapmaya çaba gösteren iş insanlarını 'Şehrin Kahramanları' olarak nitelendirdiğini belirterek, "Fedakarlık gösterip şehrinde kalan, yatırım yapıp yaptığı istihdam sağlayan siz değerli iş insanları her türlü takdirin üzerindedir" dedi.
Akdağ şunları söyledi; "Hep bir arada olalım. Güçlerimizi, sermayelerimizi birleştirip ortak akılla hareket edelim. İnşallah 2. OSB'deki çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak ve şehrimiz için ciddi bir sanayi hamlesi başlamış olacak. İhtiyaç duyulan ek araziyle ilgili de en yakın zamanda netice alınacağına inanıyorum. Gönül ister ki, 3. ve 4. OSB'ler yapılsın. Dışarda gelen yatırımcılar elbette bizim için kıymetli En azından istihdama büyük katkı sağlıyor. Ancak şehrimizin yatırımcıları da bizim için çok değerli. Ancak söylediğimiz gibi sermaye ve akıl birliği yapıp daha güçlü bir yapıyla yola çıkmalıyız. Göç olduğu müddetçe büyük şehirler artık yaşanmaz hale geliyor. Bu sebeple kendi şehirlerimizde yatırım yapmanın, üretmenin ve istihdam sağlamanın yollarını aramalıyız"
Erzurum için her zaman çalışmaya devam edeceğini belirten Prof. Dr. Akdağ, tecrübelerini paylaşmaya ve şehrin geleceğine katkı sunmaya çaba gösteren her kişi ve kuruluşa da elinden gelen desteği sunmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi. - ERZURUM
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