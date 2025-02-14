ETÜ 2024'te TÜBİTAK'tan 28 Proje Desteği Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ETÜ 2024'te TÜBİTAK'tan 28 Proje Desteği Aldı

ETÜ 2024\'te TÜBİTAK\'tan 28 Proje Desteği Aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi, 2024'te TÜBİTAK'tan 28 projeye destek aldı; 3 patent elde etti.

14.02.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilimsel faaliyetlerine yeni yılda da hız kesmeden devam eden Erzurum Teknik Üniversitesi'nin çok sayıda projesi 2024 yılı içinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklendi.

Ülkemizin uluslararası arenada bilim ve teknolojideki rekabet gücünü artırmak amacıyla faaliyetlerine sürdüren TÜBİTAK, 2024 yılında ETÜ'lü akademisyenlerin imzasını taşıyan 28 projeye destek sağladı. Sağlıktan mühendisliğe, edebiyattan tarihe, genetikten temel bilimlere birçok alanda geliştirilen projeler ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunma hedefiyle devam edecek.

ETÜ, hayata geçirdiği projelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerine, üniversite-sanayi ortaklıklarına, patent ve faydalı model geliştirme çalışmalarına da büyük önem vermektedir. Nitekim 2024 yılında akademik çalışmalar sonucunda elde edilen buluşlar 3 patent ve 1 faydalı model olarak sonuçlandırılıp Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Elde edilen başarılı sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÜBİTAK'ın bilim ve teknoloji alanında Türkiye'nin lokomotif kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek: "Nitelikli akademik kadromuz ve gelişmiş alt yapı olanaklarımız ile ülkemize katma değer sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz dönemden itibaren proje kültürünü üniversitemizde yaygınlaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Açıklanan veriler bu hususta kendimizi ne kadar geliştirdiğimizin somut göstergesidir. Nitekim geldiğimiz noktada yalnızca hocalarımızın değil aynı zamanda öğrencilerimizin de proje geliştirme süreçlerinde aktif rol oynadığını görmekteyiz. 2024 yılını, 2023 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 50 artışla tamamladık. Bu süreçte 59 proje sunduk ve 28 projemiz desteklendi. Geliştirilen projelerin TÜBİTAK tarafından destekleniyor olması da ne kadar nitelikli olduklarını gözler önüne seriyor. Ayrıca 3 patent ve 1 de faydalı modelimiz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilledi. 2025 yılında bilim dünyasına katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Tübitak, Tübitak, erzurum, Güncel, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ 2024'te TÜBİTAK'tan 28 Proje Desteği Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: ETÜ 2024'te TÜBİTAK'tan 28 Proje Desteği Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.