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ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor - Son Dakika

ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor

23.12.2021 13:59
ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci kulüplerinden ETÜ Oku/Yorum tarafından kitap bağışı kampanyası ve söyleşisi düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci kulüplerinden ETÜ Oku/Yorum tarafından kitap bağışı kampanyası ve söyleşisi düzenlendi.

ETÜ Oku/Yorum öğrenci kulübü tarafından Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Çayırtepe İlkokulunun kütüphanesine katkı sağlamak amacıyla kitap bağışı kampanyası düzenlendi.

Merkezi Kütüphanede düzenlenen Etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal Kütüphane Daire Başkanı Ali Fuat Açıkgöz ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte öğrenci kulüplerinin faaliyetleri hakkında konuşan Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Öncelikle okumayı teşvik ettiği için ETÜ Oku/Yorum Kulübüne teşekkür ediyorum. Bulunduğunuz bölümde 4 yıllık zorlu bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz. Aldığınız diploma tabi ki çok kıymetli. Bu diploma hayatınız boyunca sizin uzmanlık alanınızı gösteren çok kıymetli bir belge olacak. Ancak mezuniyet sonrasında iş arayışı sürecinde bu diplomanın yanına ilave beceriler de eklemeniz gerekiyor. Her zaman en iyi olmanın gayreti içinde olmanız lazım. Ancak bu şekilde yeni beceriler ve yetkinlikler kazanabilirsiniz" dedi.

Konuşmasında okumanın ve kitabın önemine vurgu yapan Rektör Bülent Çakmak: "Okumalarımız yalnızca mesleki anlamdaki gelişimimiz için değil aynı zamanda sosyal yönlerimize de katkı sağlayacak şekilde yapmalıyız. Çünkü hayatınızın baharını yaşarken ektiğiniz tohumların meyvelerini yaşlarınız ilerledikçe toplamaya başlayacaksınız. Üniversite çağları hayatı okumak için gerçekten çok verimli çağlardır. Çünkü en iyi okumalar üniversite çağında yapılır. Bu yıllar bittiğinde hayat meşgalesi insanı ziyadesi ile meşgul ediyor. Sizlerin de bu kıymetli vakitleri en iyi şekilde geçirmenizi temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik, Rektör Çakmak'ın öğrencilerin sorduğu soruları cevaplaması ile sona erdi. - ERZURUM

ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor
ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor
ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor
ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor
ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor
ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor
ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor
ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor
ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor
ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Rektör, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ETÜ ailesi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor - Son Dakika


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