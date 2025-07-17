ETÜ darbeye karşı milletin zaferini konuştu - Son Dakika
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ETÜ darbeye karşı milletin zaferini konuştu

ETÜ darbeye karşı milletin zaferini konuştu
17.07.2025 16:12
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Milletin Zaferi ve Egemenliği: Türkiye'de Darbelerin İzleri ve Anlatıları" başlıklı bir panel düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Milletin Zaferi ve Egemenliği: Türkiye'de Darbelerin İzleri ve Anlatıları" başlıklı bir panel düzenlendi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayları konu alan video gösterimiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşananların dün gibi hatırlandığını belirterek şunları söyledi: "Bir cemaatin, bir grubun ya da kliğin devletin kurumlarında örgütlenmesine asla müsaade edilmemelidir. Bu hain darbe girişimi, devletin içinde yıllarca süren yapılanmanın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletimiz kurumları bu yapıdan temizlemeye devam ediyor. Hepimize düşen görev, bu hassasiyeti korumaktır. Ülkemizin dünyaya örnek bir ülke olması, mazlum coğrafyalara sağladığı desteklerle daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; panelist hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum."

Rektör Çakmak'ın ardından kürsüye çıkan Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir ise 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. O gece İstanbul'da darbecilere karşı verdiği mücadeleyi anlatan Demir, Erzurum'un vatansever duruşuna dikkat çekerek: "15 Temmuz'un üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acısı hala içimizde taze. O gece 253 şehit verdik, 2.700 gazimiz var. Erzurumlu hemşehrilerimiz bu kahramanlıkta önemli bir paya sahiptir. Ben de o gece İstanbul'da tankların önünde yer alarak elimden geleni yaptım. Rabbim bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın. 15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun asla sönmeyeceğinin ispatıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Doç. Dr. Mehmet Gökhan Polatoğlu, cumhuriyet döneminde yaşanan darbeler hakkında dinleyenlere bilgi verirken Dr. Öğr. Üyesi Hünkar Karaca Yalçın, darbelerin edebiyata yansımaları hakkında konuştu. Dr. Öğr. Üyesi Serhat Keskin ise Rusya'da yaşanan darbeleri farklı boyutlarıyla değerlendirerek katılımcılara uluslararası örnekler sundu.

Panel Edebiyat Fakültesi Fuaye Alanında açılan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin gezilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ETÜ darbeye karşı milletin zaferini konuştu - Son Dakika

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