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ETÜ'de 2022-2023 Yılı Akademik Giysi ve Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen törende akademisyenlere çeşitli ödüller verildi. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, başarıları taltif etmenin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

ETÜ\'de 2022-2023 Yılı Akademik Giysi ve Ödül Töreni Gerçekleştirildi
21.12.2023 - 09:22,
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 2022-2023 Yılı Akademik Giysi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.

ETÜ'lü akademisyenlerin cübbe giydiği ve Atıf, Yayın, Bilim, Proje, Başarı, En Yüksek Etki Faktörlü Dergide Yayın, Yılın Eğitimcisi, Genç Araştırmacı, Kulüp Akademik Danışmanlık Ödülü, Lisansüstü Tez Ödülü ile Rektörlük Özel Ödülü dallarında verilen ödüller sahiplerini buldu.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, akademisyenler ve idari personeller katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, cübbe giyen ve ödül alan akademisyenleri tebrik ederek: "Gerek akademik gerekse de idari personelimizin başarılarını taltif etmek amacıyla düzenlediğimiz programda bu yıl 40 personelimiz ödül alacak. Elde edilen başarıların ödüllendirilmesini önemli bir motivasyon kaynağı olarak görüyoruz. Ödül kategorilerine baktığımızda ulusal ve uluslararası düzeydeki sıralamalar göz önünde bulundurulduğunu görmekteyiz. Elde edilen başarılar sadece bireysel değil aynı zamanda kurumsal düzeyde de bir kazanım sağlıyor. Bu noktada akademisyenlerimizin başarıları hem kişisel kariyerlerine katkı sağlıyor hem de üniversitemizin tanınırlığını ve bilinirliğini yükseltiyor. Biz her daim akademik ve idari personelimizin başarılarıyla gurur duyuyor ve gereken her türlü desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle ödül alan ve başvuruda bulunan tüm personelimizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Rektör Çakmak'ın konuşmasının ardından cübbe giyme töreni ile devam eden etkinlik, ödül alan akademisyenlere ve personellere ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel ETÜ'de 2022-2023 Yılı Akademik Giysi ve Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ETÜ'de 2022-2023 Yılı Akademik Giysi ve Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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