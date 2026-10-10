ETÜ'nün yeni akademik yılı, AYM Üyesi Akyel'in anayasa dersiyle başladı - Son Dakika
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ETÜ'nün yeni akademik yılı, AYM Üyesi Akyel'in anayasa dersiyle başladı

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ETÜ\'nün yeni akademik yılı, AYM Üyesi Akyel\'in anayasa dersiyle başladı
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ETÜ 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel'in anayasa yargısı ve bireysel başvuru konulu ilk dersiyle başladı. Törende Rektör Çakmak ve Vali Baruş konuştu; profesörlüğe yükselen akademisyenlere cübbeleri giydirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel'in "Anayasa, Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru" konulu ilk dersiyle başladı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra Erzurum Valisi Aydın Baruş, Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Akarsu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Yertüm, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, şehrin idari ve yargı mensupları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ETÜ Rektörü Çakmak: Geleceğin eğitimini yeni teknolojiler şekillendiriyor

Törende konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yeni akademik yılın üniversite ailesi için hayırlı ve verimli olmasını diledi. Akademik yıl açılışlarının üniversitelerin bilime bağlılığını ve topluma karşı sorumluluklarını yeniden değerlendirmek açısından önemli buluşmalar olduğunu belirten Çakmak, yükseköğretimin değişen dünya koşullarına uyum sağlamasının önemine değindi.

Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin bilgi üretiminden çalışma hayatına kadar pek çok alanda dönüşüme yol açtığını ifade eden Çakmak, bu teknolojilerin insan odaklı bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yapay zekanın tekrarlayan ve zaman alan görevleri üstlenmesinin insanlara araştırmaya, düşünmeye ve başkalarının ihtiyaçlarını anlamaya daha fazla zaman ayırma imkanı sunabileceğini belirten Çakmak, ETÜ'nün eğitim anlayışını geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

ETÜ'nün Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından beş yıl süreyle Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazanmasına da değinen Çakmak, bu başarının üniversitede kalite güvencesi alanında yürütülen çalışmaların önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Erzurum Valisi Baruş: Üniversiteler bilimsel gelişimin önemli aktörleri

Erzurum Valisi Aydın Baruş ise konuşmasında üniversitelerin bilimsel üretim, teknoloji geliştirme ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme alanlarında üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinde bilgi üretme ve teknoloji geliştirme kapasitesinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Baruş, Türkiye'nin bilimsel araştırma ve yenilikçilik alanlarında ilerlemesinde üniversitelerin önemli rol oynadığını vurguladı. Baruş, ETÜ'nün Erzurum'un ve Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkı sunan bir yükseköğretim kurumu olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Profesörlüğe yükselen akademisyenlere cübbe töreni

Rektör Çakmak ve Vali Baruş'un konuşmalarının ardından, 2026 yılında profesörlük unvanı kazanan ETÜ akademisyenlerine belgeleri takdim edildi. Akademisyenlere cübbelerinin giydirildiği törende, akademik kariyerlerinde yeni bir aşamaya ulaşan öğretim üyelerinin başarıları kutlandı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Akyel, ETÜ'de ilk dersi verdi

Programın devamında Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel, "Anayasa, Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru" başlıklı açılış dersini verdi. Erzurum'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Akyel, yeni akademik yılın akademik camiaya hayırlı olmasını diledi. Davetlerinden dolayı ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a teşekkür eden Akyel, başta ETÜ'nün kurucu rektörü merhum Prof. Dr. Muammer Yaylalı olmak üzere hayatını kaybeden akademisyenleri ve bilim insanlarını rahmetle andı.

Dersinde anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı, anayasa yargısının işlevi ve Anayasa Mahkemesinin görevleri hakkında bilgi veren Akyel, temel hak ve hürriyetlerin korunması, kanun önünde eşitlik ilkesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı gibi konuları ele aldı.

Bireysel başvuru mekanizmasının şartlarını ve işleyişini de anlatan Akyel, temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilmesi için olağan kanun yollarının tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. İhlal kararı verilmesi halinde mağduriyetin giderilmesi ve yeniden yargılama süreçlerine değinen Akyel, Anayasa Mahkemesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süreci hakkında da bilgi paylaştı. Ders, anayasa yargısı ve bireysel başvuru mekanizmasına ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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