ETÜ ve İŞKUR İş Kulübü İşbirliği - Son Dakika
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ETÜ ve İŞKUR İş Kulübü İşbirliği

ETÜ ve İŞKUR İş Kulübü İşbirliği

ETÜ, İŞKUR ile iş bulmayı kolaylaştıracak İş Kulübü programına dahil oldu.

10.02.2025 13:02
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü arasında İş Kulübü Hizmetleri'nin sunumuna ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversite öğrencileri dahil olmak üzere ilk kez iş hayatına atılacaklar, işini değiştirmek isteyenler ve dezavantajlı grupların iş bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla İŞKUR tarafından hayata geçirilen İş Kulübü Programı'na ETÜ de dahil oldu.

Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'nun yanı sıra ETÜ üst yönetimi ile İŞKUR'dan gelen heyet katıldı.

İmzalanan protokol ile ETÜ bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüsünde, İŞKUR'da görevli İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konular hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek. Ayrıca öğrenciler mesleki deneyimlerini artırabilecekleri ve teorik bilgilerini uygulamaya dökebileceği İşbaşı Eğitim Programına da dahil olabilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ETÜ ve İŞKUR İş Kulübü İşbirliği - Son Dakika

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