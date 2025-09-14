EuroBasket 2025 Finali, Küçükçekmece'de Dev Ekranda Coşkuyla İzlendi

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Türkiye'nin Almanya karşısına çıktığı maç, Küçükçekmece'de kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş tarafından izlendi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından maç için dev ekranın kurulduğu Fevzi Çakmak Meydanı, Türk bayraklarıyla donatıldı. Dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, milli heyecanı birlikte yaşadı. Alanı dolduran yüzlerce kişi, tezahüratlar ve alkışlarla milli takıma destek verdi. Bazı vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkuya ortak olurken, bazıları da aileleriyle birlikte maçı takip etti. - İSTANBUL