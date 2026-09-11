Evciler'de hayvancılık işletmeleri İlçe Tarım ekiplerince denetlendi
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hayvancılık işletmelerine yönelik kontrol ve hayvan tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunması ve bilgilerin güncel tutulması amacıyla işletmeleri ziyaret ederek hayvanların mevcut durumlarını yerinde inceledi.
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hayvancılık işletmelerine yönelik kontrol ve hayvan tespit çalışmaları gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, hayvan sağlığının korunması, hayvancılık faaliyetlerinin düzenli şekilde takip edilmesi ve işletmelere ait bilgilerin güncel tutulması amacıyla Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışması yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde hayvancılık işletmeleri ziyaret edilerek hayvanların mevcut durumları yerinde incelendi. İşletmelere yönelik kontroller gerçekleştirilirken hayvan tespit çalışmaları da yürütüldü.
Kaynak: İHA
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