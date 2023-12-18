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Evinde yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu - Son Dakika
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Evinde yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kendisinden uzun zaman haber alınamayan yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Evinde yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu
18.12.2023 - 22:22,  Güncelleme: 22:23
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Evinde yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kendisinden uzun zaman haber alınamayan yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi 621 Sokakta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisinden uzun zaman haber alınamayan Leyla Yavaş'ı yakınları yalnız yaşadığı evinde yerde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yavaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan işlemlerin tamamlanması ile Yavaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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