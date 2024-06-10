Bartın'da dikiş kursuna giden Elmas Durukan, 33 yıl sonra kendi diktiği gelinliği giyerek ilk kez gelin olmanın heyecanını yaşadı

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Bartın'da dikiş kursuna giden ve 14 yaşında kaçarak evlenen Elmas Durukan, 33 yıl sonra kendi diktiği gelinliği giyerek ilk kez gelin olmanın heyecanı yaşadı. Halk Eğitim kursiyerlerinin sezon sonu defilesinde hayallerini süsleyen gelinliği ilk kez giyen Durukan, bundan sonra ise çocukları, torunları ve arkadaşlarının katıldığı bir düğün yapmak istiyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Elmas Aksoy, evlerinin karşısına taşınan Bayram Durukan'a aşık oldu. Ailelerin yaşlarının küçük olması nedeniyle bekleme kararını yanlış anlayan Elmas ve Bayram, kaçarak evlendiler. Süreçte evlenmelerine karşı çıkarak tepki gösteren ailelerini ikna etmeye çalışan çift diğer taraftan da diğer hayat şartları ile mücadele etti. Tepki gösteren ailelerini ikna etmeyi başaran çift, yaşadıkları aşkla birlikte hayatta karşılaştıkları zorlukları de bir bir aştı.

7 yıl önce çok yaklaştılar ama olmadı

Süreçte 1'i kız 3 çocuğu olan Elmas Durukan, yıllardır hayallerini süsleyen beyaz gelinliği giyme isteğini ise bir türlü aklından atamadı. Bir türlü gelinlik giyemeyen Elmas Durukan, 7 yıl önce gelinlik giymeye yaklaştı ama yine hayaline ulaşamadı. 25. evlilik yıl dönümünde aile içinde düzenlenecek olan eğlencede gelinliği giymeye hazırlanan Elmas Durukan, bu süreçte de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle gelinliği giyemedi.

Hayatının büyük bölümünde kocası ile birlikte çeşitli işlerde çalışan Elmas Durukan, Bartın Üniversitesi'ni kazanan kızı nedeniyle geçen yıl Bartın'a yerleşince burada bir boşluğa düştü. Çalışmaya alışkın olan Durukan, halk eğitim kurslarına bakınırken Çatmaca Yaşam Merkezi'nde dikiş kursu verildiğini öğrendi. Kursa başvuru yapan Elmas Durukan, dikiş yapmayı öğrenirken yaklaşık 1 ay önce ise diktikleri ürünlerin defile ile sergileneceğini öğrendi.

Evlendikten 33 yıl sonra o heyecanı ilk kez yaşadı

Hemen usta öğretici Gürcan Öztürk ve kurs arkadaşları ile konuşan Elmas Durukan, hikayesini anlatarak gelinlik dikme ve defilede giyme isteğini söyledi. Hem arkadaşları hem de usta öğreticisinin desteğini alan Durukan, kocası Bayram Durukan ile de görüştükten sonra gelinliği dikim hazırlıklarına başladı. Durukan, defileden 20 gün öncesinde gerekli malzemeleri de temin ederek, gelinliği dikmeye başladı. Kısa sürede hayallerindeki gelinliği diken Durukan, sezon sonu düzenlenen defilede ilk kez gelinlik giymenin heyecanını yaşadı. Gelinliği ve kızıyla birlikte podyumda yürüyen Elmas Durukan, çok büyük bir mutluluk yaşadı.

Elmas Durukan, kocası ile tanışma ve kaçma hikayesinin de oldukça ilginç olduğunu söyleyerek, halen kocasına aşık olduğunu da anlattı. Kocası ile ilk kez Raman Bayramı nedeniyle gittiği iftar programında tanıştığını söyleyen Elmas Durukan, "Bizim hikayemiz Elmas Aksoy olarak başladı. Eşimle 14 yaşında tanıştım. Evlerimiz karşı karşıya bulunuyormuş ama hiç haberimiz yokmuş. Biz birbirimizi tanımadan 1-1.5 sene önce karşımızdaki binaya taşınmışlar ama birbirimizi hiç görmemiştik. Mübarek bir Ramazan ayı akşamında, komşumuzun evine iftara gittik. Eşim o zaman fırında çalıştığı için normal iftardan çok zaman sonra eve iftar etmeye geldi. Biz de o arada görümcem olacak olan ablası Kezban Aydın ile bulaşık yıkıyorduk. Bu arada zil çaldı, gelen eşim Bayram'mış. Kapıyı açar açmaz, gelen evin oğluna aşık oldum. O da bana, o anda aşık olmuş. O zamanı, halen daha dün gibi çok iyi hatırlıyoruz, unutamıyoruz" dedi.

Sürekli görüşmeye başladıklarını anlatan Durukan, kavuşmalarına müsaade edilmeyeceği söylentileri nedeniyle kaçmaya karar verdiklerini kaydederek, "Küçük yaşta olduğumuz için sürekli gidip gelmelerimiz sorun olmaya başladı. Ailelerimiz öğrendi. Yaşımız çok küçük olduğu için vermek istemediler. Sonra, 'nişanlayalım, önce büyük kardeşlerini evlendirelim, sonra da onları evlendiririz' demişler. Ama bizim evlenmemizi istemedikleri, başka birileri ile evlendirecekleri yönünde söylentiler geldi. Bize bunu söylemedikleri için biz de kaçmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Kibrit kutusu ile şifreli mesaj

Elmas Durukan, eşi ile evlerinin karşılıklı olması nedeniyle bir gün işaret ederek, eve çıkmamı istedi. Ben de işaret üzerine eve çıktım. Kibrit kutusu ile bir not attı. Kibrit kutusunu açtığımda notta, "Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Yarın akşam benimle kaçıyor musun" yazdığını gördüm. Ben de işaretle kaçma teklifini kabul ettiğimi anlattım. Ertesi günü tarla işine gittik, herkes yemek yerken buluşup kaçtık. Sonra da evlendik. 33 senemiz geçti. Gayet mutluyuz, elhamdülillah. Onu halen çok seviyorum" diye konuştu.

Gecikmeli de olsa düğün yapmak istiyor

İlk kez bir gelinliği olduğunu ve kendi gelinliğini giydiğini anlatan Elmas Durukan, şimdi de çocukları, torunları ile birlikte geçte olsa bir düğün yapmak istediğini ifade etti. Eşinin Macaristan'da çalıştığını, çocuklarının da okul ve iş nedeniyle farklı illerde olduğunu anlatan Durukan, Kurban Bayramı'nda veya hemen sonrasında hepsini bir araya getirebilirse düğün yapmayı çok arzuladığını da kaydetti. Gelinliği giydiğinde çok heyecanlandığını ve şimdiki hayalinin de düğün etmek olduğunu ifade eden Durukan, "Eşim Macaristan'da çalışıyor. Gelinliği dikmeye başlamadan önce eşime, 'bak Bayram, gelinliğe başlıyorum. Bundan sonra iş sende. Topu sana atıyorum.' Çocuklarımızı toplayıp bir eğlence mi düzenleriz, nasıl yaparız, bilemiyorum. Çocuklarım ve torunlarımla birlikte bir eğlence yapmak, geç de olsa arkadaşlarımla, dostlarımla düğünü yapmak istiyorum. Eşimin geleceği tarih belli ama çocuklarımızın da hepsini bir araya getirmek lazım. Henüz tarihi belli değil. Asıl düğünü memlekette yapmak istiyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN