Evlilik okulundan 370 çift daha sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Evlilik okulundan 370 çift daha sertifikalarını aldı

25.02.2022 00:57
Evlilik okulundan 370 çift daha sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu projesinde eğitim gören 370 çift daha Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu projesinde eğitim gören 370 çift daha Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 36 bin 895 çifte eğitim verdi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin Black Box salonunda yapılan sertifika töreninde Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, çiftlere seminer verdi.

Mutlu aile huzurlu toplum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ailenin önemine vurgu yaparak, "Aile toplumumuzun çekirdek yapısını oluşturuyor. Aileyi ne kadar güçlü tutarsak toplumumuzda o kadar güçlü olur. Mutlu aile huzurlu toplum diyoruz. Tüm çiftlerimizi ayrı ayrı kutluyorum. İlk kez evlenecek olan ve Evlilik Okulumuzda eğitim alan tüm çiftlerimize otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Ayrıca maddi imkanı olmayan çiftlerimize oturma grubu, halı, elektrikli süpürge ve fırın hediye ediyoruz. Türkiye'de en fazla nikah Şahinbey'de kıyılıyor ve en fazla çocuk Şahinbey'de dünya ya geliyor. Geçen yıl pandemiye rağmen 9 bin 051 çiftin nikahını kıydık; yani 18 bin 102 kişiyi evlendirmiş olduk. Evlenmekten korkmayın. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin" dedi.

"Tüm çabamız Allah'ı memnun etmek olmalıdır"

Eşlerin birbirlerine karşı iyi davranmalarını tavsiye eden Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, "Ben, beni yoktan var eden, bana bir cisim, cinsiyet ve bir varoluş bahşeden Allah'a karşı birçok kusurum var da; eşimin bana karşı, benim eşime karşı kusurum olmaz mı? Mutlaka eşlerin birbirlerine karşı kusur ve hataları olacaktır. Biz, sıfır hata beklentisi ile hareket edersek bunun sonunu gerçekten getiremeyiz. Bizim tüm çabamız Allah'ın rızasını kazanabilmek ve Allah'ı memnun etmek olmalıdır. Bunun içinde Peygamber Efendimiz, nasıl yaşadı, onu bilmemiz ve Allah'a yürekten bağlı olmamız lazım" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Evlilik okulundan 370 çift daha sertifikalarını aldı Evlilik okulundan 370 çift daha sertifikalarını aldı Şahinbey belediyesi GAP Tarım Fuarında Şahinbey belediyesi GAP Tarım Fuarında

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evlilik okulundan 370 çift daha sertifikalarını aldı - Son Dakika


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