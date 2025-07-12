Evlilik Teklifi Karakolda Bitti - Son Dakika
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Evlilik Teklifi Karakolda Bitti

Evlilik Teklifi Karakolda Bitti
12.07.2025 00:47
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Adana'da genç, silah görüntüsüyle evlilik teklifi yaparken karakola düştü. Çift, 'İyi ki evet' dedi.

Adana'da husumetlisi tarafından silahla vurulmuş gibi mizansen yapıp, sevgilisine evlilik teklifi eden genç, 'Evet' yanıtını aldıktan sonra karakolluk oldu. En mutlu günlerinde karakola düşen çift, "Çevredekiler, torpil patlamasını silah sandıkları için polis çağırmışlar. En mutlu günümüz karakolda bitti" dedi.

29 yaşındaki Şakir Karakaya, 26 yaşındaki sevgilisi Nazlı Gümüş'e evlilik teklifi etmek için iş arkadaşlarıyla birlikte merkez Çukurova ilçesinde bir mesire alanında organizasyon düzenledi. Çift, iş arkadaşlarıyla birlikte mesire alanına gittikleri sırada Şakir Karakaya'nın yanına motosikletli bir şahıs yanaştı ve ikili arasında arbede yaşandı. Bu sırada otomobilin arkasına geçen ikiliden Şakir Karakaya, silahla vurulmuş gibi yapıp üzerini gıda boyası döktü. Sürpriz gereği yere yığılan Karakaya'nın yardımına, kız arkadaşı Nazlı Gümüş koştu. Panik halindeki Gümüş'e, Karakaya cebinden çıkardığı yüzük ile evlilik teklifi etti.

Hayrete düşen Gümüş ise teklifi kabul etti.

Çevredekiler polis çağırdı

Ancak bu sırada patlayan torpili çevredeki vatandaşlar silah sanarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler çifti ve arkadaşlarını karakola götürdü. Karakolda ifadeleri alınan çift, daha sonra serbest bırakıldı.

"İfade verip çıktık"

Gazetecilere konuşan Şakir Karakaya, sevgilisinin yıllardır adrenalin dolu bir evlilik teklifi istediğini anlatarak, "Nazlı benim 14 yıllık sevgilim, çocukluk aşkım. Çocukluktan beri romantik bir evlilik teklifi istemedi. Adrenalin olsun, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. Çok güzel oldu, teklife evet aldık. Arkadaşlarımla beraber kavga ediyormuşum, vuruluyormuşum gibi gösterip kendimi yere attım. Silah sesi gibi gelmesini istedik, torpil kullandık. Arabanın arkasında yapıp yere yattık. Kan içinde gıda boyası kullandık. Çevredeki insanlar gerçek sandı. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler. Polisler de gelip şikayet üzerine bizi karakola götürdüklerini söylediler. İfade verip çıktık" diye konuştu.

"İyi ki evet"

Nazlı Gümüş ise evlilik teklifinin hayallerindeki gibi olduğunu belirterek, "Yaşadığımız kötü bir durumdu ama hep hayalim olan bir evlilik teklifi aldım. Çok mutluyum. İyi ki evet" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Evlilik, Polis, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evlilik Teklifi Karakolda Bitti - Son Dakika

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