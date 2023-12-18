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EXPO 2023 Kahramanmaraş, 2024 Fransa EXPO'ya davet aldı - Son Dakika
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EXPO 2023 Kahramanmaraş, 2024 Fransa EXPO'ya davet aldı

Türkoğlu Belediyesinin Gavur Gölü, Mamut ve Geleneksel Okçuluk temalı çalışması, EXPO 2023 Kahramanmaraş'ın özgün mimarisini sergileyerek 2024 Fransa EXPO'ya katılım davetiyesi kazandı. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, bu başarının tüm Türkoğlu ve Kahramanmaraş halkının başarısı olduğunu belirtti.

EXPO 2023 Kahramanmaraş, 2024 Fransa EXPO\'ya davet aldı
18.12.2023 - 12:00,
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EXPO 2023 Kahramanmaraş alanındaki özgün mimari, 2024 Fransa EXPO'ya katılım daveti almayı başardı.

EXPO 2023 Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu Belediyesinin Gavur Gölü, Mamut ve Geleneksel Okçuluk temalı çalışması 2024 EXPO Fransa davetiyesini kazandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "Farklı olmak her alanda en büyük özelliğimiz. Yaptığımız çalışmanın davet almasını, büyük bir memnuniyetle karşıladık. Bu başarı, tüm Türkoğlu ve Kahramanmaraş'ındır. EXPO 2023 ile adını duyuran Kahramanmaraş, bu başarısını 2024 EXPO ile bir kez daha duyuracak. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve tüm hemşerilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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