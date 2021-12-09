EYE in Rural etkinliği Teknoket'te gerçekleştirildi - Son Dakika

Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Adana Valiliği koordinasyonunda yürütülen Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliğinin Geliştirilmesi (EYE in Rural) projesinin fikri çıktılarının tanıtılması, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği amacıyla Çukurova Teknokent'te bir etkinlik gerçekleştirildi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Arslan, Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Selçuk Çolak ile Adana Valiliği, Polonya'dan Fundacja Autokreacja, Adana Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İŞKAD ve genç girişimcilerin katıldığı etkinlik; Proje Koordinatörü Nilay Altunay Eskimez tarafından gerçekleştirilen kurum ve proje tanıtım sunumu ile başladı.

Sunumun ardından gençlere ilham olması açısından Karaisalı'dan seracılık alanında Eray Çelikoğlu, Miox firmasından İbrahim Ergül, fotoğrafçılık alanında Alperen Bilgili ve Birtakım Video Grafik firmasından Murat Erdoğankendi girişimleri ile öykülerini katılımcılarla paylaştılar.

Karaisalı Belediyesi'nden Mehmet Karaduman'ın Karaisalı ilçesi ve Karaisalı Belediyesini sunumlarla tanıttığı etkinlikte; İspanya'dan ACD la Hoya, Yunanistan'dan iED ve Polonya'dan Fundacja Autokreacja kuruluşlarına zoom bağlantısı ile bağlanılarak kurumların ve oluşturulan fikri çıktıların tanıtılması ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Gençlerin sosyalleşmeleri, girişimciliklerini geliştirmeleri, kırsal alanlarda iş olanaklarını arttırmaları, özgüvenlerini geliştirmeleri ve yeni fikirler ile mesleki becerileri ortaya koymaları amacıyla hayata geçirilen projenin gün boyu devam eden etkinliği Teknokent'in gezilmesi ile son buldu. - ADANA