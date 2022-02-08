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Eyidoğan, seyyanen zam yapılmasını istedi - Son Dakika

Eyidoğan, seyyanen zam yapılmasını istedi

08.02.2022 13:22
Eyidoğan, seyyanen zam yapılmasını istedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet sürdüren Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını istedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet sürdüren Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını istedi.

Başkan Nizamettin Eyidoğan, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayında TÜFE oranının yüzde 11 olarak açıklandığını hatırlatarak, Ocak ayında giderlerin arttığını söyledi. Eyidoğan, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi sosyal destek paketinin devreye girmesini talep ettiklerini ifade etti. Eyidoğan, "Yakıt ve ısınma giderlerinden alınan KDV ve ÖTV'den emeklilerimiz muaf tutulmalıdır. Emeklilerimize mutlaka intibak yapılmalıdır. Memur, memur emeklilerine ve kamu çalışanlarına verilen yüzde 2,5 iyileştirme zammı biz işçi emeklisi ve bağ kur emeklilerine de verilmelidir. Bu nedenle, yüzdeli zamlar yerine emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı ve refahtan pay verilmelidir" dedi. - ZONGULDAK

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Türkiye İstatistik Kurumu, Zonguldak, Emekli, Tüed, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eyidoğan, seyyanen zam yapılmasını istedi - Son Dakika


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