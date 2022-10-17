EYT düzenlemesi riskleri de beraberinde getiriyor

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ömer Cihat Bay, EYT ile birlikte emekli olan çalışanın benzer ücretle aynı türden bir işyeri bulmakta zorlanabileceğini, işveren ise emekli olan personeli sebebiyle üretim ve pazarlamada aksamaların yaşayabileceğine dikkat çekti. Ömer Cihat Bay, işverenin tazminat yüküne karşı şimdiden hazırlık yapması gerektiğini de bildirdi.

Yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde olan konularla ilgili çalışmalar meclis gündemine gelmeye başladı. İlk olarak bazı vergi düzenlemeleri ve cezalarla ilgili bir torba yasa meclis gündemine gelirken, çalışanların ve işverenlerin gözü kulağı EYT düzenlemesinde.

Aralık sonu, Ocak ayı başlarında yasalaşması beklenen EYT düzenlemesi ile ilk olarak 1 milyona yakın kişinin emekli olması bekleniyor. 2023 yılı başında yasalaşarak yürürlüğe girmesi beklenen EYT düzenlemesinin bütçeye, çalışanlara ve işverenlere ne gibi yükümlülükler getireceği ise merak konusu oldu.

"Emekli olan bir daha benzer ücretle iş bulamayacak"

Çıkacak olan yasa ile yaş şartına takılan kişilerin emekli olabilmesi için çalıştıkları iş yerinden yasa gereği 'emekli olmak sebebiyle işten çıkışı' yapılması gerektiğini belirten Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ömer Cihat Bay, "SGK il müdürlükleri de sürecin başlaması ile birlikte yoğun bir başvuru olacağından şimdiden buna hazırlık yapıyor. Prim gün sayısını tamamlayan sigortalılar çalıştıkları işyerinden çıktıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklar. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte de emekli aylığı almaya başlayacaklar. Fakat işten çıktıkları için tekrar çalışmak istediklerinde benzer ücretle aynı türden bir işyeri bulmaları zor olacak" dedi.

"İşveren; pazarlama ve üretimde aksamalar yaşayacaktır"

EYT düzenlemesinin işverenler açısından bir takım riskleri de beraberinde getireceğini belirten Bay, "Bunlar, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretleri ödeme yükümlüğü, SGK ve vergi teşviklerini kaybetme riski, üretim ve pazarlamada aksamaların yaşama ihtimali ve insan kaynakları planlamasında yaşanabilecek risklerdir. Merkezi bütçeye getireceği yükün yeni vergilerle finanse edileceği tahmin edilmektedir. İşverenler çıkması artık nerdeyse kesinleşen bu düzenleme ile zor durumda kalmamaları için zaman kaybetmeden muhasebe ve insan kaynakları uzmanları vasıtasıyla gerekli planlama ve düzenlemenin getireceği mali yükümlülükler konusunda şimdiden çalışma yapmalıdır" diye konuştu. - BURSA