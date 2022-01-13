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Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı

13.01.2022 09:46
Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı

Eyüpsultan Belediyesi 2021 yılında başlattığı ve başarıyla sürdürdüğü çalışmaların ardından ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı.

Eyüpsultan Belediyesi 2021 yılında başlattığı ve başarıyla sürdürdüğü çalışmaların ardından ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından daha önce 2019 yılında Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları başlatılmış, çalışmalar neticesi 2020 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgeleri alınmıştı. Son olarak, büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürülen çalışmalar neticesi alınan ISO 45001 ve ISO 31000 belgeleriyle birlikte Eyüpsultan Belediyesi'nin kaliteli hizmet anlayışı 4 belge ile taçlandırılmış oldu. Belgelerin teslimi için Eyüpsultan Belediyesi Fuaye Alanı'nda bir program düzenlendi. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

"Çalışanımız bizim için çok önemli"

Başkan Deniz Köken alınan belgelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "1 yıl gibi uzun bir süreçte gerçekleştirilen çalışma neticesi aldık belgeleri. Burada aslında çalışanın iş güvenliğine dikkat çekmeyi, çalışana 'İş sağlığı daha önemli' demeyi amaçlıyoruz. Bazen iş yaparken kendimizi kaybediyoruz. Çalışanımız bizim için çok önemli, bu yüzden bu çalışma çok önemliydi" dedi.

" İstanbul'a örnek olacak"

Kaymakam İhsan Kara ise yaptığı konuşmada, "İş güvenliği ve sağlığı gerçekten çalışanları düşünen, onları önemseyen önemli bir çalışmadır. Bundan dolayı Sayın Başkanımızı ve emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Eyüpsultan Belediyemizin bu çalışmayla da İstanbul'a örnek olacağını değerlendiriyorum" diye konuştu.

Başkan Deniz Köken'e belgeleri, bağımsız uygunluk değerlendirme kuruluşu yetkilisi Gülsaran Ağaoğlu takdim etti. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı
Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı
Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı
Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı

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Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Eyüpsultan, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı - Son Dakika
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