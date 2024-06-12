Eyüpsultan Belediyesi Sivrisinek İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Eyüpsultan Belediyesi Sivrisinek İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte akşam saatlerinde de yoğun bir şekilde sivrisinek ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlçede bulunan 29 mahallede 10 araçla ilaçlama gerçekleştiriliyor.

12.06.2024 11:30
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Eyüpsultan Belediyesi yıl boyu gerçekleştirdiği sivrisinek ilaçlama çalışmalarına yaz aylarının gelmesiyle birlikte akşam saatlerinde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Vektörel mücadele çerçevesinde yerleri tespit edilmiş sivrisinek üreme noktalarında Eyüpsultan Belediyesi ekipleri yıl boyu gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına özellikle akşam saatlerinde yoğun şekilde devam ediyor. İlçede bulunan 29 mahallede akşam saatlerinde 8 araçla ULV ilaçlaması yapan Eyüpsultan Belediyesi ekiplerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 2 araçla destek oluyor. Toplam 10 araç ile ilçenin 2 bin 187 sokağında program dahilinde her gün en iyi ve etkili biyosidal ürünler ile ilaçlama gerçekleştiriliyor. İlçenin tamamında rutin ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler özellikle sivrisineklerin üremesine uygun ortam oluşturan yerlerde çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında su kuyuları, bina bodrumlarında biriken sular, eski otomobil lastikleri, boş saksılar, eski boya kutuları, üstü açık su tankları, süs havuzları, çiçek sulama kapları, su dolu variller, yeşil ve sulak alanlar, metruk yapılar, apartman bahçelerinde bulunan kanalizasyon bağlantıları, kullanılmayan su depoları, kuyular ile hayvan besiciliği yapılan bölgelerde bulunan gübre yığınları gibi yerler tespit edilerek ekipler tarafından larvasit çalışması yapılıyor.

Çevre ve insan sağlığı ön planda tutuluyor

Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülürken, uygulamalar çevre ve insan sağlığı ön planda tutularak, Dünya sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerle Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi Sivrisinek İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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