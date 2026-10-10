Eyüpsultan\'da başkan vekili seçimi CHP ve Cumhur İttifakı adaylarıyla başladı

Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde, belediye başkan vekilinin belirlenmesi için seçim süreci başladı.

Eyüpsultan Belediyesi Meclisi'nde başlayan seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binası ve çevresinde polis ekipleri görev yaparken, meclis üyeleri ve görevlilerin girişleri kontrollü şekilde sağlandı. Mecliste yapılan yoklamanın ardından seçim başladı. Seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı ise Cafer Parlak ve Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır yarışacak.