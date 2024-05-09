Eyüpsultan'da okul müdürünün öldürülmesine tepki gösterildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da okul müdürünün öldürülmesine tepki gösterildi

Eyüpsultan\'da okul müdürünün öldürülmesine tepki gösterildi

Eyüpsultan'da bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi üzerine sendika üyeleri okulun önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. Sendika temsilcisi, şiddet olaylarının tekrar etmemesi ve eğitimcilerin şiddetin hedefi olmaması için yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

09.05.2024 14:24
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Eyüpsultan'da okulun önünde bir araya gelen sendika üyeleri, müdürün öldürülmesine yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 Nolu Şube, Türk Eğitim Sen İstanbul 8 Nolu Şube ve diğer sendikaların üyeleri, Eyüpsultan'da okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürüldüğü okulun önünde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada okul müdürünün öldürülmesine tepki gösterildi. Olayın olduğu okul önünde toplanan sendikalar adına açıklama yapan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Filiz Tiryaki, "İki gün önce şu an önünde bulunduğumuz okulun müdürü, eğitim emekçisi arkadaşımız İbrahim Oktugan görevi başında silahlı bir saldırı sonucu katledildi. Öncelikle İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah'tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına baş sağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Maalesef içimiz kan ağlıyor. Bugün bu trajedinin en vahşi olanı, bir eğitim emekçisi arkadaşımızı yaşamdan ve aramızdan koparıp aldı. İbrahim öğretmenimiz; öğretmenlik yaşamı süresince toplumdaki cehaletle savaşmaktan, çocuklara kardeşlik ruhu kazandırmaktan ve kendisine emanet edilen öğrencilerine en özverili, en disiplinli ve en saygın biçimde bilgi ve birikimlerini aktararak onları geleceğe hazırlamak gayreti içerisinde olmaktan farklı bir çaba içerisinde olmadı. Okullarımızda yaşanan şiddet olaylarının tekrar etmemesi, eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal önlemleri almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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