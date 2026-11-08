Eyüpsultan'da vatandaşlar T7 tramvay projesinin yer altına alınmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eyüpsultan'da vatandaşlar T7 tramvay projesinin yer altına alınmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Eyüpsultan\'da vatandaşlar T7 tramvay projesinin yer altına alınmasını istedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Eyüpsultan\'da vatandaşlar T7 tramvay projesinin yer altına alınmasını istedi
Haber Videosu

Eyüpsultan'da bir grup vatandaş, Feshane-Bayrampaşa Meydan Tramvay Hattı projesini protesto ederek hattın yer altına alınmasını istedi. Vatandaşlar, projenin tarihi doku, trafik ve asırlık ağaçlara zarar vereceğini belirterek tepki gösterdi.

Eyüpsultan'da bir grup vatandaş, yapılması planlanan Feshane- Bayrampaşa Meydan Tramvay Hattı projesini protesto etti. Vatandaşlar, projenin ilçenin tarihi dokusuna, trafik düzenine ve asırlık ağaçlarına zarar vereceğini belirterek, tramvay hattının yer altına alınmasını talep etti.

Eyüpsultan'da vatandaşlar, yapılması planlanan T7 Feshane-Bayrampaşa Meydan Tramvay hattı projesinin ilçenin tarihi dokusuna, trafik düzenine ve asırlık ağaçlara zarar vereceğini belirtilerek, tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasına Eyüpsultan sakinleri, mahalle esnafı ve sivil toplum temsilcilileri katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Leyla Üstünel, ulaşım yatırımlarının önemine değinerek, projenin mevcut haliyle Eyüpsultan'a zarar vereceğini belirtti.

"İBB'ye soruyoruz; çoğulculuk ve katılımcılık anlayışınızda Eyüpsultan sakinlerinin yeri yok mu?"

Üstünel, "Yapılacak olan T7 tramvay hattı ile Feshane'den Bayrampaşa Meydan ulaşım bağlantısı sağlanması elbette önemli bir kazanımdır. Projenin mevcut haliyle Eyüpsultan'dan götüreceklerinin getireceklerinden fazla olacağı kanaatindeyiz. Eyüpsultanlılar olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne soruyoruz; çoğulculuk ve katılımcılık anlayışınızda Eyüpsultan sakinlerinin yeri yok mu? Projenin sonuçlarıyla her gün yaşayacak insanların fikrinin hiç mi önemi yok? Katılımcılık, karar alındıktan sonra bilgi vermekle sınırlı kalamaz. Vatandaşın görüşünü karar alınırken dinlemeyi gerektirir. Eyüpsultan'ın geleceği, Eyüpsultanlılara sorulmadan belirlenemez" dedi.

"Yolların tek şeride düşürülmesi Eyüpsultan'ın kalbine saplanan bir hançerdir"

Proje kapsamında bazı yolların tek şeride düşürüleceğini belirten Üstünel, "Yapılacak tramvay hattı nedeniyle Feshane durağından Eyüpsultan Meydan'a, Eyüpsultan Meydan'dan Demirkapı'ya kadar iki şerit olan yolların tek şeride düşeceği İBB yetkilileri tarafından belirtildi. İslambey'den, Bülbülderesi'nden sabah aracıyla işine aracıyla gitmek için çıkan vatandaşımız Haliç yönüne nasıl bağlanacak? Edirnekapı yönüne gitmek isteyenler nasıl ulaşacak? Oluşacak araç kuyrukları nerede birikecek? Trafiğin mahalle aralarına taşması nasıl önlenecek? Esnaf malını nasıl indirecek? Ambulans ve itfaiye bu sıkışıklıkta nasıl ilerleyecek? Yolların tek şeride düşürülmesi Eyüpsultan'ın kalbine saplanan bir hançerdir. Bu sorulara somut cevaplar, yoğun günleri de kapsayan trafik analizleri ve açık bir ulaşım planı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asırlık ağaçlarımız ise bu semtin yaşayan hafızasıdır"

Proje kapsamında ilçedeki bazı ağaçların kesildiğini söyleyen Üstünel, "Üç hafta önce 5 ağaç kesildi. İtirazlarımız üzerine 30 civarında ağaç taşıma adı altında iş makineleri ile yerinden uygun olmayan bir şekilde sökülüp tıra sığması için gövdesi kesildi. 168 ağaçtan geride kalan 133 ağaç son günlerini yaşıyor. Bu ağaçlar yeniden dikilse bile uzmanlara göre tutma oranı nerdeyse mümkün değil. Asırlık ağaçlarımız bu semtin yaşayan hafızasıdır. Bir fidanın aynı gölgeyi vermesi yıllar alır. Ağaçlarımızın korunmasını, tarihi yapılara ve çevrelerine ilişkin uzman değerlendirmelerinin açıklanmasını istiyoruz. Buradan acil çağrımızı yapıyoruz: Süreç netleşinceye, projenin etkileri ve alternatifleri kamuoyuyla paylaşılıncaya, vatandaşların ve uzmanların görüşleri değerlendirilinceye kadar ağaçların sökülmesini ve kesilmesini durdurun. Ulaşım gelişirken Eyüpsultan'ın tarihi, asırlık ağaçları ve yaşam alanları korunsun. Yapılan yatırım, vatandaşımızın ve misafirlerimizin hayatını kolaylaştırsın. Bütün Türkiye'nin yadigarı olan Eyüpsultan'ı gelecek nesillere koruyarak teslim etmek hepimizin sorumluluğudur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
BayrampaşaEyüpsultanTrafikGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Kocaelispor’dan 18 yıl sonra bir ilk Kocaelispor'dan 18 yıl sonra bir ilk
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Fenerbahçe yenilgisi Iraola’nın başını yaktı Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı
Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı 8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
19:41
O hareketi Sergen Yalçın’a mı yaptı İrfan Can Kahveci’den açıklama
O hareketi Sergen Yalçın'a mı yaptı? İrfan Can Kahveci'den açıklama
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
19:12
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
19:04
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:18
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
18:11
Emre Belözoğlu’nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
17:50
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 19:58:31. #7.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da vatandaşlar T7 tramvay projesinin yer altına alınmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android