Eyüpsultan'da Yol İnşaatına Tepki: 'Yol Kapatılmasın!' - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Yol İnşaatına Tepki: 'Yol Kapatılmasın!'

04.07.2025 17:54
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Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Güneş Sokak'ta vatandaşlar, yolun bir kısmının inşaata katılmasına karşı çıkarak, bu kararın iptal edilmesini talep etti. Sokağın daralacağı iddiaları, mahallenin sakinlerini ayaklandırdı.

Eyüpsultan'da Akşemsettin Mahallesi Güneş Sokak'ta yolun bir kısmının yapımı devam eden inşaata katılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Yolun yarısının imar değişikliği yapılarak belediye tarafından inşaat firmasına verildiği iddia eden vatandaşlar, karardan vazgeçilmesini istedi.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Güneş Sokak'ta iddiaya göre yolun bir kısmı Eyüpsultan Belediyesi'nden de alınan izinle inşaata katıldı. Sokağın daralacağını iddia eden vatandaşlar belediyeye ve müteahhide tepki gösterdi. Sokak sakinleri, Eyüpsultan Belediyesi'nin aldığı karardan vazgeçmesini istedi.

35 yıldır Güneş Sokak'ta yaşayan Neşet Kaya alınan kararın doğru olmadığını belirterek, "Yeşil alan vardı. Bu yeşil alanda en az 25 metre ya da boşluk vardı. Bunlar bu yolu tutmuş iptal ediyorlar. Biz de buraya karşı çıkıyoruz. Bu yol için karşı çıkıyoruz. Bu yol kapanır mı? Burası 1987 yılında yapıldı. Bedrettin Dalan o zaman büyükşehir belediye başkanıydı. O zaman bu yollar yapıldı. Burası tam 850 metre. Bir yol yani daha ana yoldan başlıyor daha sonuna kadar gidiyor. Burası bir cadde. Burada bütün millet mağdur oldu" dedi.

"Biz yolu kapanmamasını istiyoruz"

Sokaklarından geçen yolun kapatılmamasını isteyen Tahir Yalçın, "30 senedir bu yol burada duruyordu. Bunu yapmak şimdi mi akıllarına geldi. Yolu buraya kadar kapatıyorlar. Biz belediyeden bir haber bekliyoruz. O arsa belediyeye ait. Bizim arsamızda bu tarafta. 30 sene önce bu tarafa kaymış olsaydı, bizde arkaya kayacaktık. Ama 30 senedir böyle kalmış. Yolu kapatacaklar, yani bir parça yol kalacak. Biz yolu kapanmamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz yolumuzun kapanmasını istemiyoruz"

Elinde kendine ait tapu, belge ve inşaatın krokisi ile ilgili materyal bulunan Mehmet Erdinç ise duruma tepki göstererek, "Bu müteahhide peşkeş çekildi. Gördüğünüz asfalt, boydan boya bir kişinin iradesiyle yer değiştirdi. Yol tam ortadaydı buraya getirildi. Yerde kırmızı çizgiler var. Biz yolumuzun kapanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan'da Yol İnşaatına Tepki: 'Yol Kapatılmasın!' - Son Dakika

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