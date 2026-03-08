Eyyübiye\'de 25 bin aileye yardım kolisi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, Ramazan ayında dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri kısa sürede karşılanırken, yüzlerce haneye umut ulaşıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un mahalle ziyaretlerinde tespit edilen ihtiyaçlar vakit kaybedilmeden karşılanıyor. Başkan Kuş'un talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, temin edilen yardım malzemelerini kapı kapı dolaşarak ailelere ulaştırıyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan sosyal yardım dağıtımları, iftardan sonra da gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürüyor. Araçlara yüklenen gıda kolileri, ev eşyaları ve hazırlanan adres listeleriyle Eyyübiye'nin mahallelerini sokak sokak gezen ekipler, çaldıkları her kapıda yüzleri güldürüyor.

Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşıyan Eyyübiye Belediyesi, sosyal destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede başta yetim aileleri olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan 25 bin gıda kolisi ve 400 kesimlik küçükbaş hayvan dağıtımı büyük oranda tamamlanırken, yetim çocuklara bayramlık kıyafet temini de başladı. - ŞANLIURFA