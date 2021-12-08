Eyyübiye'de ailelerin ihtiyaçları gideriliyor - Son Dakika

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yardıma muhtaç vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bugüne kadar binlerce hane ziyaretiyle ailelerin durumlarını yerinde tespit eden ekipler, komisyon tarafından uygun görülen ailelerin ev bakım ve onarım, beyaz eşya, kira yardımı ve gıda taleplerini bir bir yerine getiriyor. Belediye Başkanı Kuş'un talimatlarıyla ekipler evlere çat kapı hane ziyareti gerçekleştiriyor. Eksiklikleri yerinde tespit edip, hayırseverlerin de desteğiyle hane eksikliklerini gideren ekipler, vatandaşların duasını alıyor. Beyaz eşya, giyim, gıda, kira yardımı, bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşlara el uzatan ekipler, dar gelirli ailelerin dualarıyla uğurlanıyor. Aileler yapılan yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirip, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve ekibine dua etti. - ŞANLIURFA