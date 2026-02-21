Başkan Kuş'tan Kur'an Okuyan Çocuklara Ödül - Son Dakika
Başkan Kuş'tan Kur'an Okuyan Çocuklara Ödül

21.02.2026 15:37  Güncelleme: 15:38
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Süleymanşah Gençlik Merkezi'ndeki kurslara katılarak Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan çocuklara büyük sürpriz yaptı. Kur'an okumaya başlayan çocukları, söz verdiği tablet bilgisayar ve Kur'an-ı Kerim ile ödüllendiren Başkan Kuş'un Ramazan bayramı öncesi hatim şartıyla verdiği 3'er bin liralık bayram harçlığı sözü de büyük sevinçle karşılandı.

Eyyübiye Belediyesi'nin her yaştan çocuk ve gencin hizmetine sunduğu, üniversite hazırlık kurslarından mesleki eğitimlere kadar onlarca alanda eğitim imkanlarının bulunduğu Süleymanşah Gençlik Merkezi'nde 32 çocuk, Başkan Mehmet Kuş'a verdikleri sözü tutarak iki aydan kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.

Kur'an-ı Kerim okumaya başlayanlara tablet bilgisayar hediyesi sözü veren Başkan Kuş, önceki gün Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, Meclis Üyeleri ve Kur'an Kursu öğreticileriyle birlikte çocukların Kur'an okumasını dinleyen Kuş, onları tebrik ederek tablet bilgisayar ve Kur'an-ı Kerim ile ödüllendirdi. Kur'an okumaya başlamalarının sevincini, seslendirdikleri ilahiler ve Kur'an tilavetleriyle paylaşan çocuklara teşekkür eden Başkan Kuş, "Gerçekten sizleri tebrik ediyorum. Kısa bir süre içerisinde bizlere muhteşem eserler sundunuz" diyerek, sözünü verdiği hediyelerini takdim etti.

Kuş, sevabını Peygamber Efendimize bağışlanmak üzere Ramazan ayı sonuna kadar Kur'an-ı Kerim hatmi yaptıkları takdirde, Ramazan bayramından bir gün önce tekrar gelerek her bir çocuğa 3 bin lira bayram harçlığı vereceğini ifade etti. Bayram harçlığı sözüyle büyük bir sevinç daha yaşayan çocuklar, bayram öncesi hatimlerini tamamlayacakları sözü verdiler. Ramazan ayı boyunca namazlarını aksatmamalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etmelerini isteyen Başkan Kuş da çocukları azim ve başarılarından dolayı tebrik ederek, "Çocuklarımızın ilim yolunda attığı her adımı Rabbim hayırlı ve bereketli kılsın. Geleceğimiz olan yavrularımızla iftihar ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

